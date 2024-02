Bartosz Salamon mówi o tym wprost. Kapitan Lecha z jasną deklaracją o celach klubu

Co to był za dramaturgia!

Kolejorz jest pozytywnie nastawiony

Lech zajmują trzecie miejsce w ekstraklasie. Do prowadzącego duetu Jagiellonii i Śląska tracą już tylko dwa punkty. - Sytuacja w tabeli jest jednak o wiele lepsza, niż dwa tygodnie temu - powiedział Bartosz Salamon, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Pozostajemy pozytywni nastawieni z myślą, że te straty w lidze jeszcze odrobimy. Przed nami Pogoń i Raków, to na pewno będzie wymagający, ale i mam nadzieję całościowo zwycięski okres - przyznał.

Ciosy poniżej pasa. Były kadrowicz zabrał głos w sprawie krytyki gwiazdy Legii

Pogoń to bardzo dobry zespół

27 lutego Lech zmierzy się z Pogonią Szczecin w 1/4 finału Pucharu Polski. Kto będzie górą? - Koncentrujemy się w pełni na pucharze, bo wygranie go jest jednym z najważniejszych celów na tę rundę - zadeklarował Salamon, cytowany przez klubowe media. - Pogoń to bardzo dobry zespół, który posiada zawodników w wysokiej formie. Dojdzie do spotkania dwóch silnych drużyn. To będzie świetny sprawdzian dla nas, ale myślę, że i dla nich - stwierdził doświadczony obrońca poznańskiego klubu.

Legia oddaliła się od mistrzostwa? Kosta Runjaić o frustracji, rozczarowaniu i odpowiedzialności [WIDEO]

