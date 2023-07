Jeremy Sochan nie wzmocni kadry koszykarzy. Gracz NBA wybrał treningi klubowe. „Może za rok”

Reprezentant Polski zapadł na bardzo rzadką chorobę. „W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka”. Walczy o zdrowie

Jak informuje Polski Związek Koszykówki, zgrupowanie drużyny narodowej rozpocznie się 20 lipca we Wrocławiu. W jego ramach zostaną rozegrane między innymi zamknięte sparingi z reprezentacją Holandii. Później nasi gracze będą mieli napięty grafik. Między 2 a 6 sierpnia podopieczni Milicicia wystąpią w turnieju w Belgradzie, a od 7 do 10 sierpnia zagrają sparingi z Turcją w Stambule.

Reprezentant Polski zapadł na bardzo rzadką chorobę. „W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka”. Walczy o zdrowie

Polscy koszykarze w fazie grupowej turnieju prekwalifikacyjnego zagrają z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca imprezy zapewni sobie awans do drugiego etapu kwalifikacji do Paryża, w przyszłym roku.

Dlaczego Sochan nie zagra w kadrze?

Dyrektor sportowy reprezentacji Polski Łukasz Koszarek, informując o powołaniach siedemnastki graczy, wyjaśnił, dlaczego nie ma w tym gronie Jeremy’ego Sochana.

Tajemnicza śmierć 28-letniego zawodnika. Służby będą badać sprawę. Wielka tragedia

– Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku, zgodnie z ustaleniami ze Spurs, skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA. Na pewno nadal będzie śledził i wspierał kadrę, tak jak robił to do tej pory. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w koszulce z orzełkiem w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich oraz na EuroBaskecie w Polsce – powiedział Łukasz Koszarek.

Sochan zabrał głos

Jeremy Sochan złożył oświadczenie: – To dla mnie ogromne wyróżnienie mieć możliwość reprezentowania Polski jako zawodnik drużyny narodowej. Po konsultacjach ze Spurs i moimi trenerami zdecydowaliśmy, że tego lata nie zagram w kadrze. Za mną pierwszy sezon w NBA i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej będzie poświęcić ten czas na skupienie się na moim rozwoju i przygotowaniu do kolejnego sezonu w NBA oraz do gry w reprezentacji w kolejnych latach. Choć jestem rozczarowany, że nie będę mógł pomóc na boisku, to nie mogę się doczekać możliwości wspierania drużyny. Gra w reprezentacji Polski jest dla mnie bardzo ważna. Zrobię wszystko, aby pomóc kadrze za rok w walce o Igrzyska Olimpijskie. Na pewno też zobaczymy się na mistrzostwach Europy, które za dwa lata odbędą się w Polsce – zapewnił Jeremy Sochan.

Nowy trener wicemistrzów Polski! Jest niespodziewany powrót na ławkę

Tymczasem dyr. Koszarek tłumaczył też obecność dwóch naturalizowanych Amerykanów w kadrze. – Na zgrupowanie powołanie otrzymali zarówno AJ Slaughter, jak i Geoffrey Groselle. Zgodnie z zasadami FIBA, tylko jeden z nich będzie mógł wystąpić w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych – mówi Koszarek. – Ostateczna decyzja o ich ewentualnej grze podczas turnieju w Gliwicach będzie należała do sztabu szkoleniowego. Mateusz Ponitka z kolei, w porozumieniu z trenerami i PZKosz, dołączy do zgrupowania nieco później. Spodziewamy się go we Wrocławiu 27 lipca.

Reprezentacja Polski koszykarzy [SKŁAD]

Aleksander Balcerowski

Jakub Garbacz

Geoffrey Groselle

Łukasz Kolenda

Andrzej Mazurczak

Michał Michalak

Igor Milicić

Jakub Nizioł

Andrzej Pluta

Mateusz Ponitka

AJ Slaughter

Michał Sokołowski

Mateusz Szlachetka

Mikołaj Witliński

Szymon Wójcik

Jarosław Zyskowski

Przemysław Żołnierewicz