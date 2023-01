Jeremy Sochan z gigantycznym sukcesem! Wspaniała informacja została potwierdzona, na ten mecz patrzy cały świat

Pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański zszokowany tym, co wyprawia Jeremy Sochan. „On nie gra jak debiutant, to pozytywna bezczelność”

Jeremy Sochan został wybrany do meczu Wschodzących Gwiazd NBA! To ogromne wyróżnienie dla polskiego koszykarza, który z przytupem wszedł do świata najlepszej koszykarskiej ligi świata. Sochan rzucił w jednym z ostatnich meczów 30 punktów i niemal pobił rekord rzuconych punktów Marcina Gortata. Oczekiwania wobec Polaka są naprawdę duże, co podkreśla na każdym kroku jego trener Gregg Poppovich.

Zachwytów nad Sochanem w rozmowie z "Super Expressem" nie krył Cezary Trybański. – Popisem ofensywnym był niedawny mecz z Phoenix, w którym zdobył aż 30 pkt poza tym, że robił to, z czego jest znany, czyli utrudniał życie rywalom w obronie. Sądziłem że właśnie defensywa, jego znak firmowy, pomoże mu się mozolnie przebijać w NBA, a reszta przyjdzie z czasem, kiedy dołoży coś w ataku. Tymczasem on już zdobywa mnóstwo punktów, a przy tym gra efektownie i dynamicznie - przyznał były koszykarz NBA.

Znakomite wiadomości przekazało San Antonio Spurs. - Wschodząca gwiazda - napisali o Sochanie na Twitterze, przekazując informację o tym, że koszykarz wystąpi podczas All-Star Weekend.

