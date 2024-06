Legia Warszawa ma nowego trenera. To znany w naszej lidze chorwacki fachowiec

Mamy to!

Śmierć jednak go dogoniła

Jeszcze kilka dni temu sytuacja w Legii nie była do końca jasna. Wiadomo było jedynie, że po słodko-gorzkim sezonie, zakończonym zdobyciem Pucharu Polski, ale i miejscem poza czwórką Orlen Basket Ligi, dojdzie do wielu zmian personalnych. I że kształt klubowi będzie nadawał nowy dyrektor sportowy i członek zarządu, były reprezentant Polski Aaron Cel. Jednym z jego głównych zadań było podpisanie kontraktu z trenerem.

Asystent pracował kilka miesięcy

Przypomnijmy, że „Zielonych Kanonierów” objął w trakcie minionego sezonu Marek Popiołek, do tej pory asystent pierwszego szkoleniowca Wojciecha Kamińskiego.

Nie żyje słynny koszykarz NBA i sprawozdawca sportowy. Przegrał długoletnią walkę z rakiem

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Jesteśmy w trakcie wyboru trenera i Marek jest jednym z czterech kandydatów. Jesteśmy jeszcze przed tą ostateczną decyzją, a ta będzie z rekomendacji Aarona Cela – mówił niedawno, cytowany w klubowym portalu, Jarosław Jankowski, współwłaściciel Legii.

Jednak sam Popiołek raczej wiedział już, co go czeka. – Prawdopodobnie zostanie ściągnięty nowy trener, a dyrektor Cel to potwierdził – powiedział dotychczasowy trener klubowym mediom. Jak dodał, formalnie ma obowiązującą umowę na przyszły sezon, ale w roli... asystenta.

Małgorzata Dydek urodziła się 50 lat temu. Świat sportu wspomina wspaniałą koszykarkę [ZDJĘCIA]

Legia oznajmiła ostatecznie, że koszykarzy ze stolicy poprowadzi nowy szkoleniowiec. Ivica Skelin, który ostatnio pracował w Belgii, podpisał dwuletni kontrakt z warszawskim klubem.

– Bardzo się cieszę, że po dwóch latach wracam do Polski. Jestem zaszczycony możliwością prowadzenia Legii. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy nasze cele – powiedział niespełna 51-letni Skelin, który pracował m.in. w Chorwacji, Belgii i Holandii. Był również selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. W sezonie 2021/2022 prowadził torunian.

Jeremy Sochan podał termin powrotu do gry po kontuzji. Zdąży na zgrupowanie kadry koszykarzy?

Skąd zainteresowanie właśnie Chorwatem, wyjaśnił dyrektor sportowy Legii. – Uważam, że trener Skelin jest kompetentny, doświadczony i zna dobrze polską ligę. Miałem przyjemność pracować z nim w Toruniu w relacji zawodnik-trener. Wierzę, że swoim podejściem i metodami pracy pomoże nam osiągać sukcesy – stwierdził Aaron Cel.