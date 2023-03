Marcin Gortat zorganizował wielką imprezę. To już tradycja, ale... Nagle wszystko się posypało!

Legendarny koszykarz wylądował w szpitalu. Jest już po operacji. Co się stało Shaqowi?

Jeremy Sochan nie wystąpi w trakcie Polskiej Nocy NBA! Niestety, coroczna impreza organizowana przez Marcina Gortata będzie musiała poradzić sobie bez udziału gracza San Antonio Spurs, który niestety, doznał kontuzji. Niestety, fani zgromadzeni na spotkaniu między Spurs a Washington Wizards nie zobaczą głównej gwiazdy wydarzenia.

Sam Marcin Gortat nie ukrywał, że Sochan będzie jedną z gwiazd programu imprezy i na swoim Instagramie pisał o możliwości spotkania się z nim i z graczem San Antonio Spurs po zakończonym spotkaniu z Washington Wizards.

- Z przyjemnością informuję, że 24 marca odbędzie się 9 edycja Polish Heritage Night! 9. pick z draftu 2022 rozgrywa swój debiutancki sezon i jest czwartym zawodnikiem z naszego kraju w NBA. Oczekiwania są bardzo duże. Dołącz do nas, aby świętować nasze dziedzictwo tej nocy i poznaj naszą historię. Poza meczem koszykówki odbędzie się również spotkanie z Jeremim i mną. Każda osoba, która kupi bilet przez ten link otrzyma tshirt. Ta koszulka będzie automatycznie przepustką do pozostania po meczu. Jak zawsze będziemy mieli specjalnych gości na meczu. Do zobaczenia wkrótce - pisał Gortat na swoim Instagramie,

Jak się jednak okazało, Sochan nie wystąpi w trakcie wydarzenia przez uraz kolana. Jak na razie nie wiadomo więc, czy będzie w stanie spotkać się z kibicami obecnymi na meczu.