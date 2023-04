Polacy nie zagrają z Rosjanami o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jednoznaczna decyzja światowych władz

Nie wiadomo jeszcze, gdzie Biało-Czerwoni zagrają w sierpniu pierwszy etap kwalifikacji do igrzysk. Decyzja w sprawie organizatora zapadnie pod koniec kwietnia, a losowanie odbędzie się 1 maja. Turnieje prekwalifikacyjne we wszystkich strefach kontynentalnych zostaną rozegrane między 12 a 20 sierpnia 2023. Odbędzie się pięć imprez, z każdej do dalszej fazy awansują tylko zwycięzcy.

40 krajów wciąż walczy o igrzyska

Decydujący o awansie olimpijskim turniej kwalifikacyjny odbędzie się w 2024 roku z udziałem 24 zespołów, z których 4 otrzymają przepustkę do Paryża.

Droga do Francji jest nadal otwarta dla 40 krajów. FIBA postanowiła, że w tym gronie znajdzie się 28 narodowych drużyn, które wzięły udział w drugiej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata i nie awansowały do turnieju finałowego, który odbędzie się latem na Filipinach, w Japonii i Indonezji. Pozostałe 12 krajów, które wezmą udział w olimpijskich turniejach kwalifikacyjnych to najwyżej sklasyfikowane reprezentacje, które nie zakwalifikowały się do drugiej rundy kwalifikacji MŚ.

Lista uczestników olimpijskich turniejów prekwalifikacyjnych w koszykówce

Afryka: Kamerun, Dem. Rep. Konga, Gwinea, Mali, Nigeria, Senegal, Tunezja i Uganda

Ameryka: Argentyna, Bahamy, Chile, Kolumbia, Kuba, Panama, Urugwaj i Wyspy Dziewicze

Azja: Bahrajn, Chińskie Tajpej, Indie, Indonezja, Kazachstan, Korea, Arabia Saudyjska i Syria

Europa: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Islandia, Izrael, Holandia, Macedonia Północna, Polska, Portugalia, Szwecja, Turcja, Ukraina i Bułgaria