Sochan ma olbrzymi problem przez meczem Wschodzących Gwiazd NBA. Zwierzył się szczerze, co go trapi

Pominęli Sochana, a potem stało się to! Polski koszykarz NBA usłyszał znakomitą wiadomość

Rising Stars to rywalizacja z udziałem graczy debiutujących w lidze, drugoroczniaków oraz powołanych z zaplecza NBA, czyli G League. Jest specyficzna, nie jest to bowiem tak jak w przypadku „dorosłego” Meczu Gwiazd jedno spotkanie. Koszykarze młodego pokolenia biorą udział w miniturnieju z udziałem czterech 7-osobowych drużyn. Jeremy Sochan znalazł się w teamie prowadzonym przez byłego gwiazdora NBA Jalena Rose’a. Trzeba przypomnieć, że Polak nie był powołany pierwotnie na to wydarzenie, dostał nominację dopiero w wyniku kontuzji innego gracza.

Sochan w finale przeciwko słynnemu koledze?

Najpierw jego drużyna zmierzy się w półfinale z zespołem grającym pod opieką słynnej koszykarki Tamiki Catchings, a jeśli wygra, to w finale dojdzie do konfrontacji z lepszym z pary Team Detlefa Schrempfa – Team Paua Gasola (w tym drugim znalazł się rewelacyjny Francuz, numer jeden draftu 2023, kolega klubowy Sochana – Victor Wembanyama).

Zaraz po środowym meczu z Dallas Mavericks Sochan poleciał do Indianapolis na Weekend Gwiazd i znalazł chwilę, żeby podzielić się wrażeniami. – Dobrze jest być tutaj drugi raz, drugi raz w takim towarzystwie. Dla mnie to kolejne doświadczenie i możliwość spotkania się z najlepszymi zawodnikami w lidze, choć mało czasu na odpoczynek. Nawet nie miałem czasu, aby coś zrobić z włosami! – przyznał Sochan, znany z tego, że na specjalne okazje przefarbowuje włosy na nowy kolor. Może jeszcze zdąży...

Sochan zwrócił się przy okazji do kolegów z reprezentacji Polski. – Dziękuję wszystkim za kibicowanie. Mam nadzieję, że będzie dużo zabawy i do zobaczenia już wkrótce. Tymczasem życzę powodzenia trenerowi Igorowi Miliciciowi oraz reprezentacji Polski w najbliższych meczach z Litwą i Macedonią Północną – podkreślił polski koszykarz Spurs.