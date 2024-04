i Autor: AP Caitlin Clark zostaje numeren 1 draftu WNBA 2024

Trudno w to uwierzyć!

Szok po ujawnieniu zarobków najlepszej młodej koszykarki w USA. Kolega Sochana dostał 160 razy więcej od niej

To największa wchodząca gwiazda koszykówki kobiecej w Ameryce. Caitlin Clark, reprezentująca uczelnię Iowa, została wybrana z numerem 1 draftu (naboru młodych talentów) do zawodowej ligi WNBA. Była pewniaczką do tego zaszczytu, a przy okazji jeszcze raz okazało się, że zarobki w profesjonalnej koszykówce pań w Stanach są żenująco niskie w porównaniu z męską NBA.