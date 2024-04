Na te informacje w sprawie Jeremy'ego Sochana czekali wszyscy! To była kluczowa decyzja, wyścig przed igrzyskami olimpijskimi

Wstyd, co zrobili Marcinowi Gortatowi. Serce się kraje na ten widok. Nie do wiary, jak potraktowali legendę NBA

Jeszcze nie tak dawno Łukasz Koszarek oraz Rafał Juć, który wspomaga dyrektora sportowego reprezentacji Polski w kontaktach z zawodnikami, którzy na co dzień występują poza granicami kraju spotkali się z szefami San Antonio Spurs na temat Jeremy'ego Sochana. Wiadomą sprawą jest, że głównym tematem był występ skrzydłowego w barwach reprezentacji Polski już niebawem. - Jeremi świetnie nas podjął. Spotkaliśmy się z nim, z jego ojczymem oraz mamą, ale także przedstawicielami Spurs. Reakcje są dużo lepsze, bardziej pozytywne. Sochan nie tylko wspiera kadrę w mediach społecznościowych, ale chce dla niej zagrać - przekazał Juć.

- Ruszyliśmy już z tematem ubezpieczenia. Zapewnimy Jeremiemu ubezpieczenie – tak, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich graczy, którzy mają w NBA gigantyczne kontrakty i chcą zabezpieczyć się w przypadku kontuzji podczas rozgrywek drużyn narodowych. Władze Spurs znają już nasze plany. Chcemy, aby Jeremi spędził z nami jak najwięcej czasu i zagrał w Polsce przynajmniej jeden lub dwa sparingi przed walką o igrzyska - przekazał Koszarek.

Jeremy Sochan przeszedł dziś zabieg artroskopii kostki. Zależało mu na czasie, aby jak najszybciej wrócić do treningów i być gotowym pomóc reprezentacji Polski w kwalifikacjach do IO. Teraz skupi się na rehabilitacji. Więcej informacji podanych zostanie wspólnie z klubem Spurs.— Michal Pacuda (@Pacuda) April 3, 2024

Ważne informacje w sprawie Jeremy'ego Sochana! Trwa wyścig z czasem przed turniejem kwalifikacyjnym igrzysk olimpijskich

Cała sytuacja związana z Sochanem jest dość skomplikowana, ponieważ problemy z jego zdrowiem rozpoczęły się w ostatni piątek, czyli 30 marca. Przez uraz stawu skokowego reprezentant Polski nie mógł dokończyć meczu z New York Knicks, na co zareagował klub, a także sam zawodnik. - Wspólnie ze sztabem klubu podjęliśmy decyzję, abym poddał się zabiegowi jeszcze w tym tygodniu, by jak najszybciej wyleczyć uraz kostki i wrócić do treningów. Teraz skupię się na rehabilitacji i mam nadzieję być gotowym, aby pomóc kadrze w kwalifikacjach do igrzysk - przekazał skrzydłowy San Antonio Spurs.

W środę na ten temat głos zabrał Koszarek. - Jesteśmy w kontakcie ze Spurs, w tej chwili jest względny spokój. Wszystko zależy od tego, jak wyglądał zabieg. Czy było to tylko czyszczenie, czy coś więcej. Czekamy na informacje po operacji, na plan rehabilitacji, podtrzymujemy nadzieje, że Jeremi zagra w lecie w reprezentacji - powiedział dyrektor sportowy "biało-czerwonych".