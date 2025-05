Spis treści

Mraz trafił w 34. sekundzie

Dlatego początek w wykonaniu beniaminka był bombowy! Pierwsza akcja i od razu gol. Prawą stroną przedarł się Filip Wójcik, który dośrodkował na pole karne, a tam Samuel Mraz nie zmarnował wyśmienitej okazji. Głową pokonał bramkarza Jasmina Buricia. To była 34 sekunda i 14. bramka Słowaka w tym sezonie w lidze. W tej sytuacji pogubili się stoperzy Zagłębia, szczególnie Michał Nalepa.

Motor napierał na bramkę Zagłębia

Mraz tak się rozochocił, że kilka chwil później ponownie chciał zaskoczyć Buricia, ale ten spisał się pewnie. Za moment Słowak trafił w słupek! Następnie Mbaye Ndiaye także miał szansę, ale jego uderzenie było za słabe, aby w ten sposób sprawić problemy golkiperowi Zagłębia. Gospodarzom okazji nie brakowało. Jedną z nich miał kapitan Piotr Ceglarz. Wykorzystał pomyłkę Nalepy, ale mając przed sobą bramkarza Zagłębia strzelił obok bramki.

Nieuznany gol dla Zagłębia

Na początku drugiej połowy wykazał się bramkarz Gaspar Tratnik, którego przetestował Tomasz Pieńko. Później golkipera gości sprawdził także Ndiaye. Po godzinie gry Kajetan Szmyt trafił w mur z rzutu wolnego. Dobitka także została zablokowana. Zagłębie próbowało wyrównać. Starał się Pieńko, ale jego strzał był za słaby.

Trener Stolarski z czerwoną kartką

W końcu goście dopięli swego. Zrobili to po rzucie wolnym. Do siatki trafił Igor Orlikowski, ale po analizie VAR to trafienie nie zostało uznane, bo wcześniej Adam Radwański był na pozycji spalonej, gdy dostał podanie i oddał strzał w poprzeczkę. Trener Mateusz Stolarski został za to ukarany czerwoną kartkę za krytykowanie decyzji arbitra. W końcówce uderzał Michał Król, ale świetnie zachował się Burić, który wybił piłkę na rzut rożny. Sędzia doliczył pięć minut. Motor oddał 17 strzałów, z czego 5 celnych. Zagłębie: 16 strzałó, 3 celne.

Motor Lublin - Zagłębie Lubin 1:0

Bramka:

1:0 Samuel Mraz 1. min

Żółte kartki:

Mathieu Scalet, Michał Król (Motor Lublin)

Sędziował: Mateusz Piszczelok. Widzów: 12 265

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Filip Wójcik, Arkadiusz Najemski (81. Bright Ede), Herve Matthys, Krystian Palacz (69. Filip Luberecki) - Jakub Łabojko (81. Sergi Samper), Piotr Ceglarz (69. Michał Król), Bartosz Wolski, Kaan Caliskaner (59. Mathieu Scalet), Mbaye Ndiaye - Samuel Mraz

Zagłębie Lubin: Jasmin Buric - Igor Orlikowski (87. Damian Michalski), Aleks Ławniczak, Michał Nalepa, Josip Corluka - Kajetan Szmyt, Damian Dąbrowski, Jakub Kolan (61. Marek Mróz), Marcel Reguła (61. Rafał Adamski), Tomasz Pieńko - Daniel Mikołajewski (46. Adam Radwański)

Motor przegrał trzy mecze z rzędu i chciał przerwać tę serię, aby godnie pożegnać się z kibicami w Lublinie. Udało się, bo pokonał 1:0 Zagłębie w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem został Samuel Mraz, który trafił już w 34. sekundzie. Motor zajmuje w lidze siódme miejsce, a Zagłębie jest na 14. pozycji.

