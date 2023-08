Blondwłosa piękność podbija serca kibiców lekkoatletyki. 21-latka robi furorę na MŚ w Budapeszcie, od jej gorących zdjęć aż zakręciło się nam w głowie

21-letnia Keely Hodgkinson pomimo młodego wieku jest jedną z liderek reprezentacji Wielkiej Brytanii. Przed nią jeszcze wiele lat kariery, a jej dorobek i tak jest imponujący. Brytyjska biegaczka specjalizująca się na średnich dystansach wywalczyła już srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio, mistrzostw świata w Eugene i złoto mistrzostw Europy w Monachium na 800 m. Do tego jest dwukrotną halową mistrzynią Europy, a na trwających MŚ w Budapeszcie ma powalczyć o upragniony złoty medal. W krótkim czasie Hodgkinson stała się jedną z największych gwiazd "królowej sportu". Poza wielkimi umiejętnościami biegowymi, Brytyjka przyciąga też uwagę kibiców zjawiskową urodą. Wielu z nich bezdyskusyjnie uznało ją miss tegorocznych mistrzostw świata. Patrząc na jej zdjęcia, trudno się temu dziwić!

Piękna Keely Hodgkinson robi furorę na MŚ w lekkoatletyce

Hodgkinson prężnie działa w mediach społecznościowych. Poza treningami dba o własną markę w Internecie, co przekłada się na spore zainteresowanie fanów. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 150 tysięcy użytkowników. Regularnie mogą oni zobaczyć zdjęcia i nagrania z występów blondwłosej biegaczki, jednak nie brakuje też tych bardziej prywatnych wpisów. 21-latka przez całe życie trenuje, dzięki czemu ma naprawdę perfekcyjną sylwetkę, której nie wstydzi się pokazywać.

Podczas MŚ w Budapeszcie Hodgkinson pojawi się na bieżni dopiero piątego dnia (23 sierpnia). Wtedy rozpoczną się eliminacje w biegu na 800 m kobiet, który jest koronnym dystansem Brytyjki. Trudno wyobrazić sobie, by zabrakło jej w finale, a ten zaplanowano na ostatni dzień tegorocznych mistrzostw. Niewykluczone, że to właśnie Hodgkinson zostanie bohaterką ostatniej niedzieli ze światową lekkoatletyką. Aby zobaczyć gorące zdjęcia Keely Hodgkinson, przejdź do powyższej galerii.