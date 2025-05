i Autor: Cyfrasport Szymon Ziółkowski

Wszystko wyjaśniono

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie Szymona Ziółkowskiego! Wydano oficjalne oświadczenie

Kilka tygodni temu doszło do niemałej afery z udziałem Szymona Ziółkowskiego. Noc z 7 na 8 kwietnia Szymon Ziółkowski spędził na izbie wytrzeźwień po tym, jak zatrzymała go policja wezwana do awantury w domu polskiego mistrza olimpijskiego. Niedługo później żona Ziółkowskiego złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa zakończyła się jednak zanim trafiła przed sąd – prokuratura umorzyła bowiem postępowanie.