i Autor: Instagram/Ewa Swoboda Ewa Swoboda

Tylko spójrz!

Ewa Swoboda pokazała się w samym staniku, a fani oszaleli. Zupełnie się nie krępowali! Ale komentarze

Grzegorz Kuś 19:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ewa Swoboda to prawdziwa gwiazda polskiej lekkoatletyki. Widać to nie tylko na zawodach, lecz także po sezonie. Od pewnego czasu kibice w Polsce żyją aktywnością 26-letniej biegaczki, mimo że ta dopiero szykuje się do olimpijskiego sezonu. Wszystko zaczęło się od wydania głośnego kalendarza, którym Swoboda po prostu zachwyciła. Widać to także pod jej innymi zdjęciami. Ostatnio fani oszaleli na widok 26-latki w samym staniku i zupełnie się nie krępowali!