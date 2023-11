Kolejny raz Anita Włodarczyk zaskoczyła swoim wyglądem. Wylały się jednoznaczne komentarze

Anita Włodarczyk na swoich profilach w mediach społecznościowych pozostaje bardzo aktywna. Młociarka najwyraźniej zdaje sobie sprawę z tego, że ten sposób komunikacji z fanami w świecie zdominowanym przez internet jest po prostu najskuteczniejszy. Z reguły Włodarczyk melduje o swoich przygotowaniach do zawodów, relacjonuje ich przebieg. Zdarzają się jednak znacznie luźniejsze wpisy. Od kilku tygodni sportsmenka co piątek dzieli się z obserwującymi swoimi fotkami z młodości. To prawdziwa gratka, ponieważ zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum i nigdy wcześniej nie były publicznie publikowane. Kolejne tego typu ujęcie wywołało jednoznaczne komentarze wśród obserwujących na Instagramie.

Anita Włodarczyk na starym zdjęciu

Dzisiaj Anita Włodarczyk rozpoznawalna jest w całym kraju. Jej krótko przystrzyżone włosy stały się cechą charakterystyczną. Jak się jednak okazuje, nie zawsze miała taki styl. Na wspomnianym zdjęciu, na którym prezentuje szeroki uśmiech odsłaniający śnieznobiałe zęby, w oczy rzuca się właśnie zdecydowanie inna fryzura. Dzisiaj trudno byłoby rozpoznać ją w takim image'u na ulicy. Czupryna była naprawdę bujna i nic dziwnego, że wielu obserwujących właśnie na niej skupiało się w komentarzach.

Lawina komentarzy po zdjęciu Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk to przykład sportowca, który jest wyjątkowo rzadko krytykowany w sieci. Zazwyczaj w mediach społecznościowych jesteśmy świadkami krytyki, a nierzadko również hejtu. W przypadku młociarki szacunek społeczny jest jednak niezwykle duży. Nowe zdjęcie potwierdziło to, ponieważ posypały się komplementy. "Super! Wyglądasz jak Cristal z Dynastii" - zauważyła jedna z czujnych obserwujących. "Wygląda Pani pięknie! Taką fryzurę się wtedy nosiło. Pozdrawiam serdecznie", "Jesteś wielka, podziwiam" - czytamy w kolejnych pochlebnych komentarzach, których pojawiła się niezliczona wręcz liczba.