Lekkoatleci powalczą o medale mistrzostw Polski na najszybszej bieżni w kraju. Justyna Święty-Ersetic powiększy fantastyczną kolekcję?

Toruń jest tradycyjnym gospodarzem HMP. Polski Związek Lekkiej Atletyki przypomina, że czempionat jest rozgrywany w Grodzie Kopernika niezmiennie od 2015 roku, gdy oddano do użytku miejscową Arenę – jeden z najnowocześniejszych w Europie halowych obiektów lekkoatletycznych. Tutejsza bieżnia, która wcześniej posłużyła do rozegrania w Sopocie halowych mistrzostw świata (2013), jest jedną z najszybszych w Europie.

Toruńską bieżnię poznała doskonale jedna z największych polskich gwiazd lekkoatletyki, Justyna Święty-Ersetic. Specjalistka od biegu na 400 m opowiedziała w portalu PZLA o swoich skojarzeniach z Areną Toruń.

Nie żyje doskonały tyczkarz. Przegrał walkę z rakiem w wieku zaledwie 50 lat. „Epicentrum pozytywności”

– Halowe mistrzostwa Polski to dla mnie zawsze jeden z ważniejszych startów w sezonie zimowym, a Arena Toruń będąca ich lokalizacją jest dla mnie szczęśliwym miejscem – powiedziała przed rozpoczęciem 67. edycji HMP. – Mam wiele miłych wspomnień, z ustanowieniem halowego rekordu Polski na czele. Moja koronna konkurencja, czyli bieg na 400 metrów, to zawsze jeden z najciekawszych punktów programu. Nie inaczej będzie w najbliższy weekend. Poziom, jaki prezentują dziewczyny sprawia, że do mistrzostw kraju trzeba szykować się jak do startu w małych mistrzostwach Europy. To dodatkowa motywacja, a walka o prymat w kraju jest dla mnie bardzo prestiżowa – mówi Święty-Ersetic, ktra już po wpowiedzeniu tych słów… straciła rekord halowy na 400 m na rzecz koleżanki z kadry.

Ewa Swoboda szczęśliwa po występie w Toruniu. "To podniecające!"

Podczas mityngu we francuskim Lievin w tygodniu poprzedzającym mistrzostwa Polski pobiła go Natalia Kaczmarek, wyrastająca na polską postać numer jeden w biegu na 400 m. Zawodniczka Podlasia Białystok czasem 50.90 poprawiła halowy rekord Polski należący do tej pory do Święty-Ersetic (51,04).

Jeśli chodzi o HMP, to Justyna Święty-Ersetic jest jednak postacią wyjątkową. – Z piętnastoma medalami mistrzostw Polski w hali jest jedną z najbardziej utytułowanych lekkoatletek w historii naszego kraju, a przecież w tym sezonie z pewnością może ten dorobek powiększyć – zauważa w portalu pzla.pl Tomasz Spodenkiewicz, statystyk lekkoatletyczny.

Walentynki lekkoatletów. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki nie zawsze mogą być razem

Justyna Święty-Ersetic: - Przegrać w takim stylu to nie wstyd! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.