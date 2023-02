Walentynki lekkoatletów. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki nie zawsze mogą być razem

Pia Skrzyszowska bliska tego, co nie udaje się od 40 lat Czuje, że stać ją na rekord

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki to jedna z najgorętszych par w polskim sporcie. Znają się od 2016 roku, a zaiskrzyło między nimi podczas MŚ w Birmingham. Od tego czasu są razem. – Walentynki w tym roku spędzamy osobno. I to przeze mnie, bo wylatuję na zawody. Mielismy zjeść wspólną kolację, przełożyliśmy ją na inny termin – wyjaśnia nam Natalia, która zdradziła też, jaki prezent sprawiła ostatnio ukochanemu. – Był to jego jego wymarzony samochód, Ferrari Roma, na razie wersja zabawkowa – śmieje się.

– Nie będę ukrywała, że jakoś nieszczególnie przywiązuję wagę do tego, że akurat musi to być 14 lutego. Jest to dla mnie dzień jak każdy inny, ale fajnie, że mamy pretekst, żeby wyjść na dobre jedzonko czy obdarować się jakimś drobiazgiem – dodaje Natalia.

A co z tymi straconymi walentynkami 2023? – Natalia ma je ze mną codziennie, więc naprawdę nie może narzekać – uśmiecha się Konrad. – Jako sportowcy jesteśmy przyzwyczajeni do rozłąki. Zresztą 14 lutego to jedynie symbol, a przecież uczuciem darzymy się przez cały rok.