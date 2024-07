Lekkoatletyczne emocje w Lublinie! Najzdolniejsi zawodnicy powalczą o medale MP

Lublin od lat to jeden z najsilniejszych ośrodków lekkoatletycznych w Polsce. W 2018 roku na zmodernizowanym stadionie przy al. Piłsudskiego odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów. Krajowy czempionat wrócił wówczas do Lublina po 34 latach przerwy. Od tego czasu miasto nad Bystrzycą na stałe wpisało się na listę profesjonalnych organizatorów i rokrocznie gości lekkoatletyczne mistrzostwa kraju w różnych kategoriach wiekowych. Pod tym względem rok 2024 jest rekordowy – Lublin gościł już mistrzostwa Polski w sztafetach mieszanych (U18, U20, U23), był gospodarzem zawodów lekkoatletycznych w ramach 30. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Lubelskie 2024, a teraz będzie areną 41. edycji mistrzostw Polski dla zawodników w wieku 20-22 lata.

– Po raz kolejny spotykamy się w Lublinie, by podziwiać zmagania najlepszych polskich lekkoatletek i lekkoatletów. Podczas 41. PZLA Mistrzostw Polski U23 będziemy świadkami rywalizacji prawie czterystu utalentowanych sportowców z blisko 120 klubów z całego kraju. Powierzenie nam ponownie roli gospodarza wydarzenia tej rangi, to wyraz zaufania i wielkie wyróżnienie dla Lublina, za co bardzo dziękuję Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki – podkreśla prezydent miasta Krzysztof Żuk.

W ostatnich latach Lublin w środowisku lekkiej atletyki znany jest nie tylko jako miasto-gospodarz ważnych wydarzeń, ale też miejsce przyjazne uprawianiu sportu. Silną sekcję lekkoatletyczną posiada lokalny klub AZS UMCS. W minionych latach świadectwem siły lubelskiej lekkiej atletyki były triumfy w drużynowych mistrzostwach Polski. Jednym z lokalnych bohaterów jest Bartosz Kitliński. Utalentowany średniodystansowiec czyni stałe postępy i w tym roku pokonał już 800 metrów w czasie 1:45.13 – to dwunasty najlepszy czas w historii polskiej lekkoatletyki! Kitliński od lat jest twarzą lubelskiej Królowej Sportu oraz promuje organizowane w mieście imprezy.

– Jesteśmy dumni, że nasze miasto reprezentuje Bartosz Kitliński z AZS UMCS Lublin, ambasador zawodów, legitymujący się najlepszym czasem w biegu na 800 m. Czekają nas więc ogromne emocje, a uczestniczki i uczestników wielkie wyzwania oraz walka na najwyższym poziomie. Jestem pewien, że będziemy świadkami ustanawiania nowych rekordów oraz wielu radości z sukcesów osiąganych przez zawodniczki i zawodników – mówi prezydent Żuk. Organizatorem mistrzostw są Miasto Lublin i Polski Związek Lekkiej Atletyki, wydarzeniu partneruje samorząd Województwa Lubelskiego, a operatorem zawodów jest KŚ AZS Lublin.

Lubelski stadion dysponuje szybką bieżnią, czego dowodem są liczne rekordy jakie uzyskują zawodnicy startując tutaj podczas różnej rangi zawodów. Jednym z takich rekordowych wyników popisała się nad Bystrzycą Martyna Kotwiła, która podczas mistrzostw kraju w 2018 roku poprawiła 54-letni rekord Polski juniorek legendarnej Ireny Szewińskiej. Władze miasta liczą, że podczas zbliżających się mistrzostw kraju do lat 23 padną kolejne znakomite rezultaty.

– Życzę wszystkim świetnej dyspozycji podczas sportowych zmagań oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Jestem przekonany, że obecna na stadionie publiczność stworzy wspaniałą atmosferę fantastycznym dopingiem, a mistrzowska rywalizacja czołowych młodych lekkoatletek i lekkoatletów, dostarczy nam niezwykłych sportowych wrażeń – zapewnia włodarz Lublina.

Mistrzostwa Polski do lat 23 w Lublinie rozpoczną się w sobotę o godz. 13.30, a pierwszego dnia imprezy zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o medale w biegach na 100, 400 i 800 metrów kobiet i mężczyzn, 100 metrów przez płotki kobiet, 110 metrów przez płotki mężczyzn oraz 3000 metrów z przeszkodami kobiet i mężczyzn, a także skoku o tyczce, pchnięciu kulą i rzucie młotem kobiet i mężczyzn. Z kolei drugiego dnia imprezy przewidziano finały w biegach na 200 i 1500 metrów oraz 400 metrów przez płotki kobiet i mężczyzn, sztafetach 4x100 i 4x400 metrów kobiet i mężczyzn, a także w skoku wzwyż, rzucie dyskiem i rzucie oszczepem kobiet i mężczyzn. Mistrzostwa Polski do lat 23 w Lublinie zakończą się w niedzielę ok. godz. 16.30. Wstęp na trybuny będzie bezpłatny, a transmisję z zawodów przeprowadzi stacja internetowa KP Sport.