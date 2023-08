MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA. MŚ Budapeszt 20.08 HARMONOGRAM STARTÓW. MŚ w lekkoatletyce STARTY POLAKÓW DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN STARTÓW POLAKÓW 20.08

MŚ w lekkoatletyce PLAN DNIA 20.08. MŚ Budapeszt 2023 HARMONOGRAM STARTÓW NIEDZIELA

Polscy lekkoatleci przyzwyczaili kibiców, że z dużych imprez przywożą worek medali. Podczas tegorocznych mistrzostw świata w Budapeszcie na pokaźną liczbę medali nie możemy liczyć, co spowodowane jest m.in. kontuzjami niektórych zawodników, czy sytuacją osobistą wpływająca na absencję na zawodach. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie będą liczyć się w ogóle. Już w niedzielę biało-czerwoni mogą mieć niebywale udany dzień, a wszystko za sprawą młociarzy. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki bez większych problemów zakwalifikowali się do dzisiejszego finału i są zdecydowanymi faworytami do dwóch pierwszych miejsc na podium. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że kwestia złotego medalu rozstrzygnie się między nimi.

Rise and shine☀️ The sun is shining and we're underway with day 2 of the #WorldAthleticsChamps, kicking off with the women's 20km race walk.— World Athletics (@WorldAthletics) August 20, 2023

MŚ lekkoatletyka STARTY POLAKÓW NIEDZIELA 20.08. MŚ w lekkoatletyce PLAN DNIA NIEDZIELA

Nie będzie to jedyny polski akcent podczas drugiego dnia trwania mistrzostw świata w lekkoatletyce w Budapeszcie. Do walki ruszą nasze biegaczki. Przede wszystkim na bieżni zobaczymy Natalię Kaczmarek, która w tym sezonie prezentuje się rewelacyjnie. W biegu na 100 metrów rywalizację rozpocznie również Ewa Swoboda. Fani lekkoatletyki mogą zarezerwować sobie cały dzień na niedzielne emocje.

Plan 2. dnia MŚ w lekkoatletyce: