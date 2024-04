Nie otworzył kontrolerom, bo... miał zepsuty dzwonek. Mistrz świata ukarany za przestępstwo dopingowe

Mistrz do mistrzyni

Karę nałożono po tym, jak 31-latek opuścił trzy testy narkotykowe w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. – informuje portal insidethegames.biz. Bosse ogłosił, że przechodzi na emeryturę w grudniu 2022 r., siedem miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu w 2024 r., w których chciał wystartować. Trzykrotnie otrzymał od organu kontrolującego powiadomienia o tym że naruszył reguły. W tym samym czasie podejmował wysiłki zmierzające do powrotu do sportu. Zmagał się bowiem z kontuzją ścięgna podkolanowego.

Wojciech Nowicki po srebrnym medalu Mistrzostw Świata

Pierwsze naruszenie przepisów przez biegacza miało miejsce 25 września 2022 r., kiedy do miejsca zamieszkania Bosse’a przybył kontroler antydopingowy, aby przeprowadzić badanie w wyznaczonym wcześniej terminie. Zawodnik był jednak nieobecny. Jak powiedział wtedy francuskiemu dziennikowi „L’Équipe”: „Jedną nogą byłem na treningu, drugą na wakacjach”.

Bosse zmagał się wówczas z urazem uda. Po operacji w grudniu 2022 r. rozpoczął wyścig z czasem, marząc o wystartowaniu na swoich czwartych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W poprzednich, w 2021 roku w Tokio, odpadł w półfinale.

Zapomniał o kontroli

1 maja 2023 r. ponownie próbowano się z nim skontaktować w sprawie badania, gdy przebywał z rodziną w Nantes. „Wtedy się nie martwiłem, bo zapomniałem o poprzednim ostrzeżeniu i myślałem, że mam na koncie tylko jedno” – tłumaczył Bosse. Miesiąc później także trzecia wizyta kontrolera skończyła się fiaskiem. Sportowiec był znów nieobecny.

Po jakimś czasie lekkoatleta otrzymał informację, że czeka go zawieszenie za niedopełnienie obowiązków w związku z kontrolą antydopingową. Bosse próbował się jeszcze bronić, a drugi przypadek braku poddania się kontroli tłumaczył problemami z… dzwonkiem do drzwi.

Bosse największy sukces odniósł na MŚ w 2017 roku, gdzie zdobył złoto na 800 m. W IO w Rio rok wcześniej był czwarty. Ma też na koncie brązowe medale ME w 2012 i 2018 roku.