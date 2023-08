Ohydne zachowanie fanów. Ewa Swoboda ma tego dość. Dotykają tam, gdzie nie powinni

To już jest czarna seria Aniołków! Jeszcze jedna mistrzyni olimpijska zasmuciła kibiców: „Bardzo przez to cierpię”

Ewa Swoboda to światowej klasy sprinterka. Na wielu dużych imprezach odnosiła znaczące sukcesy i za każdym razem walczy o czołowe lokaty. Dzięki swoim wyczynom na bieżni zyskała dużą popularność, która nie zawsze wiążę się jedynie z miłymi chwilami, o czym opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Niekiedy ktoś się wzruszy, wtedy moje serce się raduje (po spotkaniu - przyp.red.). Robi mi się ciepło na duszy. Ale nie lubię, kiedy faceci pozwalają sobie na trochę zbyt dużo. Za mocno przytulają, za blisko podchodzą i dotykają w miejsca, w które nie powinni - zdradziła sprinterka.

- No a kopa sprzedać nie mogę, miejsce publiczne. Albo przez szacunek do innych. Myślę jednak, że niektórzy powinni mieć do nas więcej szacunku. Nie jesteśmy rzeczami - dodała. Wypowiedź Swobody może świadczyć o sporej irytacji takim zachowaniem.

Jednakże nieodpowiednie zachowania nie zawsze pochodzą ze strony kibiców. Niedawno odżył temat Sebastiana Urbaniaka, który to nękał Swobodę przez dłuższy czas i w końcu za swoje czyny doczekał się zawieszenia ze strony związku. Urbaniak miał jej jakiś czas temu wysyłać wulgarne zdjęcia, a niedawno przeszkadzał jej w rozgrzewce.