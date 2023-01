Paweł Fajdek nie miał litości dla Marcina Najmana. Uderzył bezlitośnie i tak go przezwał. Robi się gorąco

Marcin Najman jest osobą bardzo aktywną w mediach społecznościowych. Na jego profilach co rusz pojawiają się kolejne zdjęcia, czy też nagrania. "El Testosteron" lubi chwalić się również przebiegiem swoich treningów. Niebawem Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim i przygotowania do tego pojedynku idą już pełną parą. Dość niespodziewanie pod jednym z nagrań z treningów komentarz umieścił Paweł Fajdek. Wielokrotny mistrz świata w rzucie młotem zostawił wpis z trzema emotkami pokazującymi płacz ze śmiechu.

Fajdek odpowiedział Najmanowi. Robi się gorąco

Zawodnik MMA tego wpisu nie zostawił bez komentarza. - Paweł Fajdek… Ty, czy my się znamy?! Słuchaj. Po tym, jak po raz drugi na plebiscycie się tam mazałeś, że ci miejsce nie odpowiada, to ja nawet rozumiałem to, że powinieneś być wyżej (…). Uważałem, że masz rację, że powinieneś być wyżej, natomiast to, jak się mażesz przy wszystkich to nie przystoi facetowi - mówi na nagraniu Najman. - I ty chcesz oceniać mój trening? Wariacie, no stuknij ty się w głowę… Ok, rozumiem, szukasz walki i parę groszy, ale musisz też wiedzieć, że ja mam co robić. Zarobiony jestem, nie mam czasu. Taka ojcowska rada – nie maż się publicznie! No facet ku**a nie płacze! - dodał częstochowianin.

Fajdek tak określił Najmana. Zmienił mu ksywkę

Na odpowiedź Pawła Fajdka nie trzeba było długo czekać. - Pan Marcin Estrogen Najman... Miał rację. Rację, ale tylko w jednej sprawie. Nie znamy się. I bardzo dobrze, bo tak nisko jeszcze nie upadłem. Co mogę ci Marcin powiedzieć? Cieszę się, że jesteś, bo gdyby nie ty, to polskie dzieci nie wiedziałaby kim nie zostawać. Nazywasz siebie sportowcem, a jesteś po prostu karykaturą sportowca. Taka dobra rada na twój przyszły obóz. Jedziesz w Tatry. W Tatrach są niedźwiedzie, a klepanie na nie nie pomaga - powiedział Fajdek na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

