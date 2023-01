Marcin Najman wyjaśnia Pawła Fajdka! "El Testosteron" rozsierdził się niemiłosiernie, poszło o jeden komentarz

Kiedy Marcin Najman przygotowuje się do swojej walki, to intrnauci mogą spodziewać się wielu nagrań z treningów "El Testosterona", podczas których prezentuje on swoje potężne ciosy oraz to, co przygotowuje na swoich rywali. Nie inaczej jest oczywiście przed starciem z Jackiem Murańskim na HIGH League 6, do którego dojdzie już w marcu. Tym razem, jeden z jego filmów postanowił skomentować Paweł Fajdek, czy bardzo rozsierdził częstochowianina. A poszło o... trzy emotikony.

Pod filmem, na którym Marcin Najman uderza w powietrze, prezentując swoją zwinność oraz szybkie ciosy, pięciokrotny mistrz świata oraz brązowy medalista w rzucie młotem z ostatnich igrzysk zamieścił trzy emotikony płaczące ze śmiechu. Tyle wystarczyło, aby "El Testosteron" nagrał specjalny film, w którym atakuje Fajdka. - Paweł Fajdek… Ty, czy my się znamy?! Słuchaj. Po tym, jak po raz drugi na plebiscycie się tam mazałeś, że ci miejsce nie odpowiada, to ja nawet rozumiałem to, że powinieneś być wyżej (…) Uważałem, że masz rację, że powinieneś być wyżej, natomiast to, jak się mażesz przy wszystkich to nie przystoi facetowi. - zaczął swój film częstochowianin.

Przy okazji Marcin Najman twierdzi, że medalista olimpijski z Tokio w ten sposób próbuje zagwarantować sobie walkę z częstochowianinem. - I ty chcesz oceniać mój trening? Wariacie, no stuknij ty się w głowę… Ok, rozumiem, szukasz walki i parę groszy, ale musisz też wiedzieć, że ja mam co robić. Zarobiony jestem, nie mam czasu. Taka ojcowska rada – nie maż się publicznie! No facet ku**a nie płacze! - zakończył mocnymi słowami "El Testosteron".

