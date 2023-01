Paweł Fajdek ŻONA Kim jest Sandra Fajdek, żona Pawła Fajdka [ZDJĘCIA]

Paweł Fajdek w 2022 r. znów potwierdził klasę, wygrywając we wspaniałym stylu złoto mistrzostw świata w Eugene. Do pełni szczęścia w jego bohatej kolekcji trofeów wciąż brakuje tylko złotego medalu igrzysk olimpijskich. Nie tak dawno temu polscy kibice trzymali kciuki za powodzenie Pawła Fajdka na igrzyskach w Tokio. Znakomitemu młociarzowi udało się stanąć na podium, ale ze stolicy Japonii wrócił z brązowym medalem najważniejszej imprezy sportowej na świecie. W trakcie bogatej kariery Paweł Fajdek sięgnął już po mnóstwo tytułów, które pozwalają mu się plasować pośród najbardziej utytułowanych zawodników w historii naszego kraju.

Paweł Fajdek ŻONA Kim jest Sandra Fajdek, żona Pawła Fajdka

W życiu prywatnym Paweł Fajdek cieszy się szczęściem u boku pięknej Sandry, z domu Cichockiej. Znają się od ponad dwudziestu lat, ale dopiero w listopadzie 2021 r. postanowili sformalizować swój związek. Do uroczystości doszło w jednej z sal Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tym samym u wybitnego polskiego lekkoatlety doszło do bardzo istotnej zmiany, nawet jeśli w praktyce zapewne zmieni się niewiele. Para od 2015 roku wychowuje córeczkę - Lailę.

Paweł Fajdek ŻONA Sandra. Jak się poznali?

Paweł Fajdek i jego przyszła żona Sandra poznali się jeszcze w gimnazjum. - Całe gimnazjum to tzw. końskie zaloty. Jeszcze w podstawówce było targanie za włosy, gdzieś jakieś łaskotki – wspominała partnerka Fajdka w rozmowie dla audycji "Dzień dobry TVN" w 2018 r. Parą stali się kilkanaście lat temu. Mieszkający na co dzień w Żarowie na Dolnym Śląsku młociarz użył nawet siły, by zjednać sobie Sandrę podczas jednego ze spotkań. - Spóźniłem się na nasze spotkanie. Sandra się zdenerwowała czy może nawet zrobiła mi na złość. Poszła sobie i zrobiłem wszystko, żeby ją namierzyć, znaleźć. Ostrzegłem ją, że jeżeli nie wsiądzie, to wpakuję ją do bagażnika i odjadę. Ona zlekceważyła moją prośbę, no to nie zostawiła mi wyboru. Efekt końcowy był zadowalający - mówił Paweł Fajdek w "Dzień dobry TVN".

Paweł Fajdek ŻONA DZIECI Ile dzieci ma Paweł Fajdek?

Ich zażyłość spowodowała raz konflikt z ówczesnym trenerem Czesławem Cybulskim, gdy Paweł sprowadził swoją sympatię na noc do hotelowego pokoju na zgrupowaniu. Gdy sześć i pół roku temu na świat przyszła ich córeczka, Laila, Paweł i Sandra żyli już jak para małżeńska. On też dojrzał do nowej roli. - To bardzo duża i przyjemna zmiana w moim życiu z racji odpowiedzialności za drugą osobę – mówił po wywalczeniu tytułu mistrza świata w Pekinie w sierpniu 2015 r. - Nie zawsze można pogodzić wszystkie sprawy. Czasem nawet w trudnych chwilach nie możemy być razem z moją partnerką. Tęsknimy za sobą. Ale narodziny dziecka pomagają w wynikach. Człowiek staje się odpowiedzialny, rzetelny, przykłada się do ważnych spraw. Myślę, że stałem się trochę lepszym człowiekiem, spokojniejszym - stwierdził mistrz świata.