Płotkarz zasłabł na mecie biegu na 60 m w Stambule. Mamy najnowsze informacje, są zdjęcia ze szpitala

Piotr Lisek znowu to zrobił! Polski mistrz tyczki z kolejnym medalem HME, uratował honor lekkoatletów

W niedzielę odbyło się w hali w Stambule aż 13 finałów. Ostatnim z nich był bieg na 60 m ppł, w którym Szymański zajął drugie miejsce czasem 7,56. Triumfował reprezentant Szwajcarii Jason Joseph wynikiem 7,41. Trzeci był Francuz Just Kwaou-Mathey - 7,59. Drugi z Polaków Krzysztof Kiljan został sklasyfikowany na szóstej pozycji czasem 7,63. Za ich plecami rozgrywał się dramat hiszpańskiego sportowca.

Dramatyczne sceny! Gdy Polak zdobywał medal, za jego plecami rozegrał się dramat. Hiszpan zniesiony na noszach

Płotkarz reprezentujący Hiszpanię Enrique „Quique” Llopis zasłabł na mecie i musieli interweniować lekarze. Uderzył mocno głową o ziemię. Momentalnie na miejscu pojawiły się służby medyczne, które zaczęły udzielać mu pierwszej pomocy. Konieczne było zniesienie go na noszach. Hiszpan prawdopodobnie stracił przytomność.

Jakub Szymański zamknął HME w wielkim stylu! 20-letni płotkarz wicemistrzem Europy, piękny bieg

Na szczęście po kilku godzinach pozytywne wiadomości przekazała ze szpitala hiszpańska federacja. Na filmie opublikowanym na Twitterze Llopis, leżąc na łóżku z podłączonymi czujnikami monitorującymi pracę serca, jest przytomny i dziękuje wszystkim za ciepłe słowa oraz wsparcie.

Przypomnijmy, że polscy lekkoatleci wywalczyli trzy medale w ostatnim dniu halowych mistrzostw Europy w Stambule. Srebro zdobyli Jakub Szymański w biegu na 60 m przez płotki i Piotr Lisek w skoku o tyczce, a trzecia była kobieca sztafeta 4x400 m. W sumie dorobek medalowy Biało-Czerwonych w HME 2023 to siedem krążków: 4 srebrne i 3 brązowe. To nie jest dorobek szczególnie imponujący, ponieważ po raz pierwszy od 23 lat zdarzyło się, że polscy lekkoatleci wracają do kraju bez jakiegokolwiek złota.

