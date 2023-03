i Autor: Cyfrasport Piotr Lisek HME Stambuł

Sukces w Stambule

Piotr Lisek znowu to zrobił! Polski mistrz tyczki z kolejnym medalem HME, uratował honor lekkoatletów

Piotr Lisek wrócił do wielkiej formy! Polski mistrz skoku o tyczce został halowym wicemistrzem Europy w Stambule. Srebrny medal wywalczył ex aequo z Grekiem, Emanuilem Karalisem, z którym wspólnie trenuje. Polak zawdzięcza ten sukces odważnej decyzji o przeniesieniu jednej z prób na wysokość 5,80 m, którą później zaliczył. Jest to jego najlepszy wynik w tym sezonie! Złoto zdobył Norweg, Sondre Guttormsen.