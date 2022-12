Samolot runął tuż przed lądowaniem. Dwukrotny mistrz olimpijski David Rudisha otarł się o śmierć

David Rudisha to jedna z ikon lekkoatletyki, która zakończyła karierę kilka tygodni temu. Mimo to, jest niezwykle szanowanym zawodnikiem. Jak informuje portal k24tv.co.ke, Rudisha pojawił się na piątej edycji Olimpiady Masajów. Wszystko po to, by uświetnić całe wydarzenie. Niestety, powrotu nie będzie wspomniał zbyt miło. Doszło do przerażających scen, które mogły zakończyć się tragiczną katastrofą.

David Rudisha otarł się o śmierć. Przerażające chwile dwukrotnego mistrza olimpijskiego

Samolot, którym podróżował David Rudisha, tuż przed lądowaniem runął na ziemię w Loitoktok. Kenijczyk był na pokładzie samolotu razem z trójką innych osób. Co najważniejsze, nikomu nic poważnego się nie stało. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sam lekkoatleta wyszedł z samolotu sam i… robił sobie zdjęcia na tle wraku.

- Dobrze widzieć, że legendarny David Rudisha przeżył potworny wypadek lotniczy. Módlmy się do Boga! - czytamy na Twitterze Stephena Mutoro członka Kenijskiej Federacji Ochrony Praw Konsumenta COFEK.

Good to see legend David Rudisha survived this horrible aircraft accident. Praise to God! pic.twitter.com/v9Y90T7A5b— Stephen Mutoro (@smutoro) December 11, 2022

Kim jest David Rudisha?

David Rudisha to mistrz olimpijski w biegu na 800 metrów z Londynu i Rio de Janeiro. Zdobywał też złote medale mistrzostw świata w Daegu i Pekinie, a także tytuły mistrza Afryki. W 2010 i 2011 roku wygrywał klasyfikację Diamentowej Ligi.