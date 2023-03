 Sofia Ennaoui pełna nadziei po ciężkim treningu w RPA. Czeka na wybuch kariery

- To była bardzo pracowita zima. Miesięczny trening w RPA na pewno poprawił moją wytrzymałość, a czasy uzyskiwane na treningach były rekordowe - powiedziała „Super Expressowi” przed odlotem do Turcji zawodniczka pochodząca z Lipian na Pomorzu Zachodnim. - Dziesięć dni temu przytrafiło mi się przeziębienie, ale chyba wyczerpało to limit pecha. I jeśli w Stambule będę w dobrej formie psychofizycznej, to z całą resztą już sobie poradzę.

Kontuzje odniesione w latach 2019 i 2021 spowodowały trzy sezony jej nieobecności w zawodach pod dachem. Sofia nie chciała powiedzieć wprost, w co mierzy po takim rozbracie z halowymi startami, ale…

- Pierwszy cel to przejść eliminacje z jak najmniejszą stratą sił - wyjawiła. - A jak wejdę do finału to wszystko może się zdarzyć. Myślę, że na starcie każdy ma takie same szanse na medal.

Autorką najlepszego w Europie w tym roku wyniku na 1500 m jest Brytyjka Laura Muir, wicemistrzyni olimpijska.

- Tylko raz z nią wygrałam, na 800 metrów w roku 2020 – nie kryje biegaczka reprezentująca barwy AZS UMCS Lublin. - Ale do odważnych świat należy.

Minionego lata Ennaoui zajęła piąte miejsce w MŚ w Eugene i trzecie w ME w Monachium.

- Już ubiegły rok pokazał, że mogę wejść do światowej czołówki. Dlaczego więc nie powalczyć latem o podium mistrzostw świata w Budapeszcie? Taki mam plan. I chyba dopiero wchodzę w fazę, gdy moja kariera może wybuchnąć.

Wymuszona przez kontuzję przerwa w roku 2021 i utrata olimpijskiej szansy miała dobre strony.

- To był czas wypoczynku mentalnego, którego mi brakowało - mówi z dzisiejszej perspektywy. - Sport zawodowy bardzo mocno obciąża psychikę. Z biegania powinno się czerpać radość, uwalniać endorfiny, a powstaje presja. Wypoczynek bardzo mi posłużył, a przy okazji skupiłam się na studiach, które są dla mnie odskocznią. Wkrótce chcę uzyskać licencjat na AWF we Wrocławiu ze specjalnością menedżer sportu, a jesienią podjąć studia magisterskie. W dalszych zamiarach myślę o doktoracie.

Bieg na 1500 m kobiet w HME w Stambule przewiduje eliminacje w piątek 3 marca o 9.30 oraz finał w sobotę 4 marca o 18.00.