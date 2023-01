Straszne konsekwencje po pobiciu polskiego lekkoatlety. Może nie wrócić do sportu, zabrał głos

Przypomnijmy, że w noc sylwestrową w Kruszwicy doszło do bójki pomiędzy Jakubem Krzewiną – wielokrotnym reprezentantem Polski na 400 metrów i 21-letnim Urbaniakiem, specjalizującym się w biegu na 400 m ppł . W jej wyniku ten drugi doznał złamania nogi w stawie skokowym. - "Podszedł do mnie i groził mi. Zaczęliśmy dyskutować (...) Odepchnąłem go. Jakub zaatakował mnie i pobił. Złamał mi staw skokowy. Musiałem przed nim uciekać ze złamaną nogą. Bronił mnie mój kuzyn, wzywałem pomocy. Gdyby nie on to skopaliby mnie na chodniku. Ponadto mówił swojemu koledze, doszły mnie takie słuchy, żeby kopał mnie po nogach. Więc było to z premedytacją" – powiedział Urbaniak wkrótce po zajściu portalowi mojakruszwica.pl.

Dzisiaj wydał oświadczenie nawiązujące do wcześniejszej wypowiedzi, w którym napisał, że informacje podawane w mediach nie był przez niego autoryzowany i ma do nich zastrzeżenia. Najważniejsze jest to, że 21-latek ujawnił, że wskutek bójki i urazu stawu skokowego jego dalsza kariera sportowa stoi pod znakiem zapytania. Według wcześniejszych informacji wkrótce po całym zdarzeniu przeszedł zabieg specjalistyczny. Z kolei 33-letni Krzewina ujawnił, że sam zgłosił się po zajściu na policję, ale nieznana jest jego wersja wydarzeń z sylwestrowej nocy.

Jakub był idolem Sebastiana. Co poróżniło dwóch biegaczy w Kruszwicy?