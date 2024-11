Wielkie święto lekkoatletyki w Spale. Hołub-Kowalik: Tysiące dzieci poznają Królową Sportu

Dzięki programowi „Lekkoatletyka dla Każdego!” odkryte zostały talenty sporej grupy polskich lekkoatletów, choćby czołowej polskiej zawodniczki Pii Skrzyszowskiej. – Walczymy o to, by jak najwięcej dzieci zachęcić do uprawiania lekkiej atletyki, bo zależy nam oczywiście na wychowaniu kolejnych mistrzów, ale też na tym, by dzieci ruszały się i były zdrowsze – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

W czasie wielkiego finału w spalskiej hali zaprezentuje się 576 zawodników, reprezentujących wszystkie szesnaście województw, wieku do lat 14. Zawodnicy będą rywalizować w szeregu konkurencji, m.in. w biegach na 60, 300 i 600 metrów, 60 metrów przez płotki, pchnięciu kulą, skokach w dal i wzwyż oraz w chodzie na dystansie 1000 metrów. Zaplanowane są także biegi sztafetowe 8x200 metrów.

– Myślę, że dla wszystkich uczestników te zawody będą wielkim przeżyciem. Rywalizacja w lekkoatletycznej hali Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, przez którą przeszli wszyscy, w tym najwięksi polscy lekkoatleci, na pewno też pomoże im docenić wagę miejsca, w którym się znaleźli. I mam nadzieję, że Spała im się spodoba, bo jeśli zdecydują się na profesjonalne uprawianie lekkiej atletyki to będą w tej Spale spędzać sporo czasu – dodaje Hołub-Kowalik, która, obok m.in. Anny Jesień i Angeliki Cichockiej będzie jedną z lekkoatletycznych gwiazd podczas finału w Spale.

Ale realizowany od 2014 roku program „Lekkoatletyka dla każdego!” to nie tylko zawody, bo w każdym roku obejmuje on ponad sześćset grup treningowych w całej Polsce, a zajęcia prowadzone są w grupach uwzględniających wiek uczestników oraz stopień ich zaawansowania. Dzięki zapewnieniu finansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego wszystkie zajęcia w programie są bezpłatne. Od samego początku akcję mocno wspiera partner strategiczny, czyli firma Nestlé Polska. – Każdy młody człowiek uprawiający sport pragnie osiągnąć sukces w swojej dyscyplinie. Naszym celem jako partnera Ldk! jest wspieranie młodzieży w tym procesie poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Chcemy, aby przyszli sportowcy mieli świadomość, że zarówno dobrze zbilansowana dieta, jak i odpowiednie nawodnienie mają wpływ na ich zdrowie, kondycję, a także pomagają im osiągać dobre wyniki sportowe – mówi Katarzyna Żywczyk, ekspertka ds. żywienia, Nestlé Polska. Program wspiera również Grupa ORLEN.

W „Lekkoatletykę dla Każdego!” zaangażowane są wszystkie Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki w Polsce. W każdym roku zajęcia prowadzi ponad sześciuset trenerów, a w programie bierze udział ponad trzysta klubów sportowych, ponad tysiąc trzysta szkół i ponad czterysta lokalnych samorządów.

– W ramach programu odbywa się wiele zawodów, zgrupowań sportowych, konferencji i warsztatów szkoleniowych, ale także żywieniowych organizowanych dzięki wsparciu firmy Nestlé. Oferujemy darmowe i regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz przekazujemy sprzęt sportowy. Łączna wartość sprzętu przekazana przez czas trwania tego programu przekroczyła pięć milionów złotych – dodaje Chmara. Warto dodać, że kwotą ponad czterdziestu milionów złotych dofinansowano zatrudnienie trenerów.

Od 2022 roku Polski Związek Lekkiej Atletyki organizuje, niejako w uzupełnieniu programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, akcję „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”. To zawody, w których wystartowały już tysiące jeszcze młodszych zawodników. Finał tegorocznej edycji odbędzie się w Spale dzień później – 10 listopada. Z kolei sześć dni później w Ożarowie odbędzie się uroczysta gala, w trakcie której zostanie podsumowane dziesięć lat programu „Lekkoatletyki dla Każdego!”.