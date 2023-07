Żona Messiego poszła na całość. Musieliśmy wziąć głęboki oddech po zobaczeniu jej ciała. Nawet Lewandowska nie mogła oderwać wzroku

Horror Rakowa Częstochowa przed eliminacjami do Ligi Mistrzów! Czołowy napastnik runął na ziemie, ogromne problemy mistrza Polski

PSG ma wielkie zadłużenie, a zamieszany we wszystko jest Kylian Mbappe. Chodzi o potężne pieniądze

Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów? Jasna wypowiedź gwiazdy klubu, mocna deklaracja

Leo Messi już niebawem rozpocznie nowy etap w życiu. Długo mówiło się o tym, że po dwóch latach przerwy może wrócić do FC Barcelona, jednak do wielkiego "come backu" nie doszło. Mistrz świata z reprezentacją Argentyny podjął decyzję, że karierę będzie kontynuował w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Interze Miami. Zespół z Florydy ma wielkie plany i ściągnięcie Messiego ma pomóc w rozwoju klubu.

Żona Messiego zachwyca figurą. Pochwaliła się gorącym ciałem

Wiele wskazuje na to, że Leo Messi swój pierwszy mecz w nowych barwach rozegra 21 lipca. Na razie jednak piłkarz odpoczywa jeszcze po poprzednim sezonie i wypoczywa wraz z rodziną, co widać na profilach w mediach społecznościowych zarówno zawodnika, jak i jego żony Antoneli Roccuzzo. Ukochana Messiego opublikowała zdjęcie, które w mig zdobyło ponad półtora miliona polubień. Roccuzzo zaprezentowała na fotografii ciało w bikini, które można uznać za idealne. Na komentarz zdecydowała się również Anna Lewandowska, która napisała "Guapaaaaa", co w języku hiszpańskim oznacza "śliczna".