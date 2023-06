i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Argentyńczyk zachwyci w MLS?

To wtedy Leo Messi zadebiutuje w Interze Miami. Już wszystko jasne, znamy datę!

Po zakończeniu sezonu Leo Messi zmienił klub. W grę wchodził powrót do Barcelony, wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Tymczasem mistrz świata zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Argentyńczyk będzie występował w Interze Miami, klubie MLS. Wiadomo już, kiedy słynny piłkarz zadebiutuje w nowych barwach.