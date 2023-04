Ivana Knoll przeszła samą siebie. Chorwacka seksbomba zdjęła stanik, a jej fani spłonęli z gorąca, zdjęcie powala

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia po nagraniu z Cristiano Ronaldo. W końcu go pokazał, prawdziwa bestia za miliony euro

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Chorwacka piękność, która czarowała swego czasu wszystkich kibiców na świecie swoją zjawiskową urodą, postanowiła odsłonić swoje gorące ciało na mediach społecznościowych. Tym razem modelka zdjęła stanik i pokazała olbrzymie piersi. To zdjęcie sprawia, że zapłonęliśmy1

Nie da się ukryć, że Ivana Knoll od dłuższego czasu czaruje nas swoją urodą. Od początku mistrzostw świata w Katarze gwiazda stała się niezwykle rozpoznawalna i mimo, że od piłkarskiego czempionatu minęło już trochę czasu, to modelka nadal ma dość dużą grupę fanów, która regularnie śledzi jej poczynania na mediach społecznościowych. Tym razem bałkańska piękność doprowadziła swoich miłośników do prawdziwego wrzenia! Na publikacji zamieszczonej przez Knoll widzimy ją w wyjątkowo gorącej pozie po zdjęciu stanika. Obserwatorzy modelki nie mogą ukryć wielkiego oczarowania tak gorącą publikacją, która z miejsca stała się hitem. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ivany Knoll, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.