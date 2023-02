Ivana Knoll zdjęła ubrania i pokazała zjawiskowy biust. Gorące zdjęcia chorwackiej seksbomby, to trzeba zobaczyć!

Szef FIFA wprowadza rewolucję. Sędziowie będą musieli się tłumaczyć, to może zmienić futbol!

Katar to nie koniec?

Pełne erotyzmu nagranie chorwackiej piękności wyciekło do sieci. Ivana Knoll zrzuciła ubrania i wygina ciało w pikantnym tańcu

Ivana Knoll postanowiła zadziwić swoich fanów. Super modelka, która zasłynęła dzięki mistrzostwom świata w Katarze, postanowiła pokazać gorące zdjęcia bez ubrań, na których prezentuje swój biust. Obok takiej publikacji nie da się przejść obojętnie, co za piekność!

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Pokazała okazały biust

O Ivanie Knoll zrobiło się niezwykle głośno przy okazji mistrzostw świata w Katarze, gdzie modelka wspierała chorwacką drużynę w drodze po trzecie miejsce na świecie. Gdy gwiazda pokazywała się na meczach, wszystkie kamery były zwrócone na nią, gdyż prezentowała się w wyjątkowo gorących strojach, które nawiązywały swoimi barwami do barw bałkańskiego kraju. Mimo że od mundialu minęło już trochę czasu, to popularność Knoll zupełnie nie ucierpiała, a fani po dziś bardzo chętnie śledzą media społecznościowe miss mistrzostw świata, która pokazuje tam wyjątkowo gorące zdjęcia. Tym razem, Knoll postanowiła pokazać zdjęcie bez ubrań, w samym kostiumie kąpielowym, gdzie prezentuje swój okazały biust. Aby zobaczyć gorące zdjęcia Ivany Knoll, przejdź do galerii umieszczonej w tekście.