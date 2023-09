Miss mundialu dostała groźbę śmierci. Ivana Knoll została zaatakowana, porażające wyznanie

Ivana Knoll została zaatakowana! Okazuje się, że miss mundialu w Katarze ma za sobą bardzo nieprzyjemną sytuację, która dotknęła ją w trakcie spotkania z przyjaciółmi. Balkańska piękność dostała groźbę śmierci od przypadkowej kobiety, która zaatakowała ją w barze. Wszystko przez to, że stała się bardzo zazdrosna o modelkę. Wyznanie balkańskiej piękności pokazuje, z jakimi problemami niekiedy muszą zmierzyć się sławne osoby.

Ivana Knoll dostała groźbę śmierci! Zazdrosna kobieta zaatakowała ją w barze

O Ivanie Knoll globalnie zrobiło się głośno, kiedy to modelka zaczęła pojawiać się na stadionach w trakcie piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Wtedy to Chorwatka zyskała sławę dzięki dopingowi swojej kadrze narodowej i nie mogła opędzić się od adoratorów z całego świata. Okazuje się jednak, że piękność i sława mają swoją bardzo przykrą cenę. Jak przyznała modelka, padła ona ofiarą ataku ze strony bardzo zazdrosnej kobiety poznanej w barze.

- Wczoraj wieczorem zostałam zaatakowana przez nieznaną kobietę, która miała około 40 lat, gdy piłam herbatę z przyjaciółmi. Myślałam, że nie potrzebuję ochrony w tak bezpiecznym państwie. Powodem ataku był jej facet, który spojrzał na mnie, gdy weszłam do baru (...) Czekała samotnie trzy godziny w barze, aż skończę i wyszła, aby się ze mną policzyć. Nawet nie zauważyłam jej w barze, na szczęście moi dwaj przyjaciele złapali ją i odciągnęli ją ode mnie. Nie chcieli jej skrzywdzić, nie mogli sobie z nią poradzić, ponieważ wpadła w szał i mówiła, że chce mnie zabić. Na szczęście, po godzinie policja pojawiła się na miejscu zdarzenia i zabrała ją do aresztu (...) Chcę was zapytać, panie, co jest ku**a z wami nie tak? Jak możecie być tak wredne i zazdrosne? Czy naprawdę nie potraficie zrozumieć tego, że na świecie zawsze znajdzie się jakaś kobieta, która jest ładniejsza, młodsza, gorętsza, mądrzejsza, silniejsza, odnosząca większe sukcesy od innej? To nie ja, to wy. Jeśli zaakceptujecie życie takie jakie jest, to staniecie się najszczęśliwszą, najgorętszą, najzdrowszą wersją siebie. Będziecie spełnione, a nie zazdrosne - opisała sytuację modelka.

