Cristiano Ronaldo dostanie 99 batów za cudzołóstwo?! Muzułmanie wydali wyrok!

Media w Iranie donoszą, że Cristiano Ronaldo może otrzymać 99 batów za cudzołóstwo, gdy następnym razem postawi stopę w tym kraju. Portugalczyk wraz z jego Al Nassr grał z Persepolis w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Ronaldo został powitany przez kibiców w Iranie jak król. Obsypano go prezentami, w tym spersonalizowanymi perskimi dywanikami i obrazami przedstawiającymi piłkarza. I to właśnie przez jeden z tych obrazów może mieć problemy. Ronaldo otrzymał go od artystki Fatimy Hamimi. Niepełnosprawna malarka jest w 85 procentach sparaliżowana i porusza się na wózku inwalidzkim. Nie włada rękami, a maluje obrazy... stopami.

Cristiano Ronaldo dostał od Fatimy Hamimi efektowny obraz i żeby jej podziękować za prezent, uściskał malarkę i pocałował ją w policzek. Rozgniewało to rygorystycznych muzułmańskich strażników moralności, których w Iranie nie brakuje. Według irańskiego prawa dotykanie obcej kobiety jest formą cudzołóstwa. Jak donosi "Mundo Deportivo", irańska stacja telewizyjna Sharq Emroz poinformowała, że na Ronaldo zapadł już wyrok i kiedy znów pojawi się w Iranie, zostanie ukarany 99 batami za cudzołóstwo. Podobno wyrok może zostać uchylony, jeśli Ronaldo okaże skruchę za swoje czyny.