Kochanka Ronaldo nie ma WSTYDU?! Georgina Rodriguez rozebrała się i wywołała zgorszenie! ZDJĘCIA

Georgina Rodriguez znów rozgrzała swoich fanów zmysłowymi fotkami w bikini, ale tym razem nie wszyscy byli zachwyceni. Odważne zdjęcia zrobione w Riyadzie wywołały lawinę komentarzy oraz gorącą dyskusję. "Wstydź się, kobieto!", "To zakazane!" - grzmią konserwatywny muzułmanie. Cristiano Ronaldo i Georgina mieszkają w Arabii Saudyjskiej, gdzie słynny Portugalczyk gra w klubie Al-Nassr Riyad. Co prawda Hiszpanka pozowała do seksownych zdjęć w kompleksie hotelowym, w którym zachodni turyści mogą się cieszyć większą swobodą. Mimo to celebrytka podpadła wielu kibicom. "To jest haram!" (po arabsku zakazane) - protestują. Wielu fanów broni partnerki piłkarza. "Jeżeli was to gorszy, to tutaj nie zaglądajcie" - piszą.

Georgina Rodriguez ze skromnej pracownicy sklepu z odzieżą w zastraszającym tempie przepoczwarzyła się w uwodzicielskiego wampa. Przekracza kolejne granice i mamy kolejne efekty tej transformacji. Ukochana Cristiano Ronaldo lubi eksponować swoje kobiece kształty. Tylko czy nie przesadza? Zobaczcie to odważne zdjęcie Georginy Rodriguez, które wywołały zgorszenie.