Leo Messi zdradzał żonę? Sensacyjne doniesienia o kryzysie w małżeństwie, przyjaciółka pary komentuje

Leo Messi i Antonela Roccuzzo rozważają separację? Zdaniem brazylijskiego "Direto Do Miolo" argentyńska para przeżywa największy kryzys po 15 latach bycia razem, a wszystko przez zdradę gwiazdora. Piłkarz miał złamać przysięgę małżeńską, romansując z dziennikarką Sofią Martinez. Te doniesienia mogą być jednak zemstą Brazylijczyków po dotkliwej klęsce 0:1 na Maracanie, pierwszej porażce "Kanarków" w eliminacjach MŚ na własnym boisku w historii.

Leo Messi zdradzał żonę? Sensacyjnie doniesienia

Doniesienia "Direto Do Miolo" stanowczo zdementowała Daniella Semaan, żona Cesca Fabregasa. Twierdzi, że to kompletne bzdury. Leo Messi i jego żona Antonela oraz Cesc Fabregas i jego małżonka Daniella przyjaźnią się od dawna i regularnie razem spędzają wakacje. Dwaj piłkarze znają się jeszcze z La Masii, piłkarskiej akademii Barcelony. Potem występowali razem w Barcie, gdy Fabregas wrócił do domu, odchodząc z Arsenalu. Daniella Semaan wyśmiewa rewelacje brazylijskiego serwisu o kryzysie w małżeństwie Leo Messiego. - Ta publikacja nie ma nic wspólnego z prawdą - mówi żona Fabregasa cytowana przez "The Sun".

Leo Messi ŻONA Kim jest Antonela Roccuzzo, żona Leo Messiego

Leo Messi i jego żona Antonela Roccuzzo znają się od dawna. Poznali się jeszcze jako małe dzieci, gdy mieli 9 lat. Jednak pobrali się dopiero w 2017 roku, gdy argentyński gwiazdor miał 30 lat. Owocem tego związku są trzej synowie - Thiago, Mateo i Ciro. Antonela Roccuzzo raczej nie należy do osób, które lubią chwalić się swoim życiem prywatnym, ale na Instagramie jest dość aktywna, a jej konto obserwuje ponad 20 milionów osób.