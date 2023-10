i Autor: Instagram Brazylia - Wenezuela: Skandal przed meczem

Ogromny skandal

Szokujący skandal w reprezentacji przed meczem eliminacji. Wzięli seksbomby do hotelu, a potem się zbłaźnili! Wszystko się wydało

W Europie trwają eliminacje do piłkarskich mistrzostw Starego Kontynentu. W niektórych regionach świata rozpoczęły się już kwalifikacje do kolejnego mundialu. Jednym z przykładów jest Ameryka Południowa. W strefie CONMEBOL rozegrano już trzy kolejki eliminacji do MŚ 2026. Blamaż spotkał kadrę „Canarinhos”. Nie minęło wiele czasu, a wyszło na jaw, że przed meczem gwiazdy imprezowały z seksownymi modelkami.