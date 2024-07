Nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć, gdy ukochana Milika odsłoniła ciało. Fikuśne bikini za setki złotych. Agata Sieramska w gorącym wydaniu

Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Był jednym z wygranych reprezentantów Polski na EURO. Poznał swoją przyszłość we Włoszech, ważna decyzja

Arkadiusz Milik nie miał udanego sezonu, jednak wydawało się, że może być jednym z napastników, którzy znaleźliby się w kadrze na Euro 2024. Niestety dla napastnika jego marzenia bardzo szybko zamieniły się w koszmar, bo w meczu towarzyskim z Ukrainą przed mistrzostwami doznał kontuzji. Zawodnik przeszedł już zabieg, ale jeszcze przez kilka tygodni będzie musiał odpoczywać od zajęć i forsowania się na treningach. Dlatego też wykorzystał ten czas, aby wraz z ukochaną, Agatą Sieramską, wybrać się na wakacje.

Partnerka reprezentanta Polski jest w mediach społecznościowych bardzo popularną osobą. Jej profil na Instagramie śledzi ćwierć miliona użytkowników. Fani Sieramskiej mogą przede wszystkim zobaczyć, jak kobieta trenuje i dowiadywać się, co robić, żeby lepiej wyglądać. Sama może pochwalić się nienaganną formą i w dodatku często chwali się odsłoniętym, wysportowanym ciałem.

Sieramska po raz kolejny pokazała się w bikini i znów zebrała mnóstwo komplementów. Okazuje się, że jej strój, który zaprezentowała na fotografii nie należał do najtańszych. Bikini pochodziło ze sklepu La Mania, a za cały komplet należy zapłacić 648 zł. Nie jest to cena, na którą każdy by sobie pozwolił.