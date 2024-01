Półnaga dziewczyna Arkadiusza Milika pręży się w łóżku. Co za ciało! Po zobaczeniu tych gorących zdjęć musieliśmy wziąć głębszy oddech

Polak nie uczestniczy w przygotowaniach Charlotte do sezonu. Wróci do Europy?

Arkadiusz Milik błysnął ostatnio w Pucharze Włoch, gdzie strzelił hat-tricka w ćwierćfinałowym meczu Juventusu z Frosinone (4:0). Po tym świetnym występie nie znalazł jednak uznania trenera w dwóch meczach ligowych z Sassuolo i Lecce, w których wchodził jedynie w końcówce. Polski napastnik ma sporą konkurencję do miejsca w składzie "Starej Damy", a w walce o wyjściową jedenastkę najmocniej wspiera go Agata Sieramska. Ukochana 29-latka zamieszkała z nim w Turynie i chętnie dopinguje go prosto z trybun. W wolnym czasie dba jednak o własną działalność, która skupia się wokół fitnessu. "Agatycze" to jedna z najpopularniejszych polskich trenerek personalnych, a wysportowane ciało pozwala jej spełniać się także w roli modelki.

Półnaga ukochana Milika pręży się w łóżku. Ale ciało!

Ważnym aspektem działalności Sieramskiej są media społecznościowe. Na Instagramie jej profil obserwuje blisko 215 tysięcy użytkowników, którzy regularnie mogą korzystać z jej filmów z ćwiczeniami, ale nie tylko. 29-latka jak niemal każda kobieta lubi ładne zdjęcia i chętnie do nich pozuje. Lata treningów sprawiły, że ma perfekcyjną sylwetkę, którą bez oporów eksponuje. Ostatnio dziewczyna Milika pokazała się w skąpej bieliźnie i wywołała prawdziwe zamieszanie!

"Agatycze" w czarnym body zapozowała w łóżku już jakiś czas temu, ale ostatnie chwile skłoniły ją do wspomnień lepszych dni. Wtedy cieszyła się wymarzoną opalenizną, o którą obecnie jest jej trudno. "Tęsknię za tą opalenizną! Obecnie nie mogę nakładać samoopalacza, ponieważ regeneruję się po laserze" - poinformowała fanów. Ci byli zachwyceni zdjęciami Sieramskiej. W komentarzach porównano ją nawet do słynnych "Aniołków Victoria's Secret", a komplementom nie było końca!