Usyk - Fury 2. Zakład Raubo i Salety. Vlog Andrzeja Kostyry

Wielki rewanż jest już tuż-tuż. W tę sobotę, 21 grudnia w Rijadzie odbędzie się hitowa walka na szczycie wagi ciężkiej. Znany jako "Król Cyganów", Tyson Fury spróbuje się zrewanżować mistrzowi świata wagi ciężkiej Oleksandrowi Usykowi. Ukrainiec w fenomenalnym stylu wygrał pierwszy pojedynek, a zainteresowanie starciem było tak duże, że momentalnie zakontraktowano ich drugą walkę. Czy tym razem Brytyjczyk zaprezentuje się ze zdecydowanie lepszej strony?

W najnowszym vlogu komentatora i dziennikarza "Super Expressu" Andrzeja Kostyry, porozmawiał o tym ulubiony duet widzów - Przemysław Saleta i Zbigniew Raubo. Nie zabrakło standardowych uszczypliwości, czy, co oczywiście najważniejsze, analiz dwóch wielkich fachowców.

Podczas programu Raubo i Saleta zdecydowali się na mały zakład. - Fury jest nieobliczalny i dlatego jestem za nim. Nie chodzi o to, czy go lubię czy nie - mówił wprost Zbigniew Raubo. - Chcesz wygrać słoik ogórków? Jak Usyk nie wygra, to może pasztetową Ci do tego dokupię? - odpowiedział Saleta. - Ania, będziemy mieli ogórki i pasztetową - przyznał Raubo.

Oglądaj najnowszy vlog Andrzeja Kostyry na kanale KOstyra SE i Sport.se.pl.

Raubo i Saleta zakładają się o wynik walki Fury - Usyk 2 | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.