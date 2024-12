Usyk - Fury 2. Znakomite wiadomości dla kibiców gruchnęły nagle! Polscy fani będą wniebowzięci

Usyk pokonał w maju Fury'ego i został pierwszym od niespełna 25 lat niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Teraz w stawce będą "tylko" trzy pasy, ale rewanż i tak rozgrzewa kibiców do czerwoności.

Główni bohaterowi przybyli już do Rijadu. Dziś wzięli udział w medialnym treningu, w czwartek odbędzie się finałowa konferencja prasowa, w piątek ważenie, a w sobotę to na co czeka cały bokserski świat.

Usyk - Fury 2. Gdzie obejrzeć? Ile kosztuje PPV? Kto będzie komentować?

By obejrzeć starcie Usyka z Furym trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni, ale nie tak głęboko jak przy okazji wcześniejszych głośnych pojedynków. Wielki rewanż dostępny będzie na platformie streamingowej DAZN za 79,99 zł. W przeszłości nie dość, że trzeba było wykupić dostęp do konkretnej gali, to przy okazji trzeba było też zapłacić za co najmniej miesięczną subskrypcję. Teraz można zapłacić tylko za PPV z sobotniej gali, a w prezencie otrzyma się 7-dniowy darmowy dostęp do materiałów znajdujących się już na platformie. Ważne - by nie ponieść dodatkowych kosztów, należy zrezygnować z usługi w trakcie tych siedmiu darmowych dni!

Ci, którzy zdecydują się obejrzeć rewanż w DAZN, mogą liczyć na niespodziankę, czyli polski komentarz. Za mikrofonem usiądą Jan Ciosek, były dziennikarz "Super Expressu" oraz Albert Sosnowski, były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej.