Żona Krychowiaka odsłoniła ciało i pokazała swój języczek. Takiego wideo z Celią nie było dawno

Trudno szukać drugiej takiej pary jak Celia Krychowiak i Grzegorz Krychowiak. Podczas gdy wiele partnerek piłkarzy pławi się w luksusach bez większych zmartwieć, żona "Krychy" od zawsze ciężko pracowała na własne nazwisko. Sławy wcale nie dostarczył jej związek z reprezentantem Polski. Piękna Celia to światowej klasy modelka, która bierze udział w sesjach dla największych marek modowych! Nic więc dziwnego, że zdarza jej się zaskakiwać fanów na Instagramie. Zazwyczaj są to odważne zdjęcia w kusych strojach, ale tym razem było inaczej. Już dawno nie widzieliśmy takiego materiału wideo na profilu modelki. Celia Krychowiak postanowiła odsłonić na nim trochę ciała oraz pokazać język, co jest swojego rodzaju nowością.

Celia Krychowiak pokazała język na Instagramie

Na krótkim nagraniu umieszczonym na InstaStory Celia Krychowiak pozuje w modnej sukience z bardzo głębokim wcięciem. Odsłoniło ono niemal całą wyrzeźbioną nogę żony Krychowiaka. Ukochana polskiego piłkarza zamieściła na wideo emotikonę z wystawionym językiem. Dopiero po chwili wszystko stało się jasne. Zrobiła to, ponieważ na samym końcu filmiku widać, jak sama wystawia język do obiektywu, przewracając przy tym oczami. Po raz kolejny modelce udało się więc zrobić coś, czego raczej nikt się nie spodziewał! I po raz kolejny... wyglądała zjawiskowo!