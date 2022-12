Fatalne wieści dla polskich kibiców. Gwiazdor reprezentacji złamał nogę, nie zagra przez dłuższy czas

W czwartek Polak zagrał w meczu 10. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się dlań fatalnie. Co prawda Syprzak rzucił pięć goli dla Paris Saint-Germain HB, ale paryżanie po fatalnej drugiej połowie ostatecznie przegrali z SC Magdeburg 33:37. „Dogrywka” dla reprezentanta Polski rozegrała się w lekarskich gabinetach. I przyniosła szokujące rozpoznanie.

Fatalne wieści dla kibiców. Gwiazdor reprezentacji Polski złamał nogę

„Kontuzja. Słowo którego żaden sportowiec nie chce usłyszeć. Podczas meczu z Magdeburgiem doznałem urazu. Wyniki badań wykazały zmęczeniowe złamanie kości strzałkowej. W związku z tym nie zagram w dwóch ostatnich meczach roku kalendarzowego z Paris Saint-Germain. Niestety na tą chwile lekarze określają moją przerwę od piłki ręcznej na kilka najbliższych tygodni” - napisał Kamil Syprzak na swym Instagramowym koncie.

Kamil Syprzak nie zagra w mistrzostwach świata

To dramatyczna diagnoza, de facto odbierająca zawodnikowi PSG nadzieję na udział we wspomnianym czempionacie globu. On sam doskonale zdaje sobie z tego sprawę. „Odliczałem już dni do zgrupowania reprezentacji Polski oraz styczniowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce. Niestety, patrząc na zalecenie lekarzy klubowych, na tą chwilę nie będę mógł wziąć udziału w Mistrzostwach. Jest to dla mnie bardzo trudny czas, ponieważ robiłem wszystko w tym, jak i zeszłym sezonie, aby być w jak najlepszej formie na najważniejszą imprezę w ojczystym kraju. Jak zawsze podkreślam, gra z orłem na piersi to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Tym bardziej jest mi ciężko” - wyznał polski szczypiornista.

Turniej odbędzie się w dniach 11–29 stycznia 2023, w Polsce mecze rozgrywane będą w Gdańsku, Katowicach, Płocku i Krakowie. Grupę B, w której rywalami Biało-czerwonych będą Francja, Słowenia i Arabia Saudyjska, ugości katowicki Spodek. Kamil Syprzak zapowiedział, że mecze kolegów oglądać będzie na żywo. „Liczę na to, że będę mógł spotkać się z polskimi kibicami w Spodku, w Katowicach. Najbliższe dni spędzę na odpoczynku i planowaniu jak najszybszego powrotu do gry, a jak wiecie ja się szybko nie poddaję. Dziękuje wam wszystkim za wsparcie” - zakończył swój dramatyczny wpis Kamil Syprzak.