Jakub Szyszko przed występem na EURO w piłce ręcznej. Tak określił metody pracy selekcjonera reprezentacji Polski

To kiepska wiadomość dla polskich kibiców: gwiazdy reprezentacji na lekarskiej kozetce. A mistrzowska impreza tuż tuż

Ominą go mistrzostwa

Polscy piłkarze ręczni na EURO 2024 bez swego lidera, „Szeryf” bez gwiazdy. To muszą zrobić Polacy, by zachować szanse na igrzyska

Nie narzucają na siebie żadnej presji

Podczas mistrzostw Europy Polska trafiła do grupy D. Pierwsze spotkanie zagramy z Norwegią (11 stycznia). Kolejnym rywalem będzie Słowenia (13 stycznia), a na koniec w grupie zmierzymy się z Wyspami Owczymi (15 stycznia). Do kolejnej rundy promocję wywalczą dwie najlepsze drużyny. - Odczuwam dumę i cieszę się, że tutaj jestem - powiedział Jakub Szyszko, cytowany przez PAP. - Do każdego meczu podchodzę tak samo. Nie narzucam na siebie żadnej presji - dodał kadrowicz, który w meczu z Serbią podczas turnieju w Hiszpanii został wybrany MVP.

Trener Lijewski nie głaszcze po głowie

Jak układa się współpraca z trenerem Marcinem Lijewskim? - Trener ma duże doświadczenie na tym poziomie - podkreślił Szyszko, cytowany przez PAP. - Wspiera nas i pomaga. Nie owija w bawełnę i nie głaszcze po głowie. Tego nie lubię. Jak ma coś powiedzieć prosto w twarz, to powie. Zdecydowanie wolę taką metodę - zaznaczył prawoskrzydłowy reprezentacji Polski przed debiutem na EURO w piłce ręcznej.

