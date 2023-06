Liga Mistrzów PREMIE. Ile zarobił Barlinek Industria Kielce w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych? Piłka ręczna Liga Mistrzów NAGRODY, PREMIE, PIENIĄDZE

Barlinek Industria Kielce dokonała czegoś, co przez długi czas w tym sezonie wydawało się kompletnie niemożliwe. Ekipa ze stolicy województwa świętokrzyskiego i wieloletni potentat na polskiej arenie awansował do finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Barlinek Industria Kielce triumfowała w dramatycznych okolicznościach 25:24 z Paris Saint-Germain. W wielkim finale Ligi Mistrzów przyszło im się mierzyć z Magdeburgiem.

Magdeburg w półfinale Ligi Mistrzów rozprawił się z bardzo mocną ekipą Barcelony. To sprawiło, że polsko-niemiecki finał nabrał dodatkowego smaku. Kibice z Polski wierzyli w powodzenie i osiągnięcie wielkiego sukcesu. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie drużyna z Kielc miała wiele poważnych problemów, zwłaszcza finansowych.

Przyszłość klubu jeszcze niedawno stała pod znakiem zapytania, ale teraz trudno wyobrazić sobie, by kielecka potęga miała zniknąć z międzynarodowej sceny.

Już sam awans do finału sprawił, że ekipa była pewna zarobienia ok. 400 tysięcy euro w tym sezonie Ligi Mistrzów. Potencjalny triumf sprawi, że Barlinek Industria Keilce zarobi około 4,5 miliona złotych! Byłaby to potężna suma dla przyszłości funkcjonowania drużyny.

