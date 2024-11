Nie żyje legendarny bramkarz reprezentacji Polski. Dwa razy grał w finale Pucharu Europy, ogromna strata dla polskiego sportu

Nie żyje Wiesław Goliat, wybitny bramkarz reprezentacji Polski

Wiesław Goliat to jedna z ikon polskiej piłki ręcznej. W 1981 roku przeszedł z Korony Kielce do Wybrzeża Gdańsk i to z tą drużyną święcił największe triumfy – w latach 1984-1988 zdobył z nią pięć tytułów mistrza Polski, a w 1986 i 1987 roku grał w finale Pucharu Europy (poprzednik Ligi Mistrzów). Niestety, Wybrzeże Gdańsk przegrało oba te starcia – pierwsze z Metaloplasticą Sabac, a drugie z SKA Mińsk. Bliżej wygranej było w 1986 roku, ponieważ pierwszy mecz gdańszczanie wygrali 29:24, ale w drugim polegli 23:30. Rok później przegrali oba spotkania finałowe. Warto przypomnieć, że wówczas kolegą Wiesława Goliata z boiska był Bogdan Wenta – legendarny już reprezentant, a później też selekcjoner reprezentacji Polski. Goliat, również grał w kadrze narodowej, w której wystąpił ponad sto meczów. Warto też zaznaczyć, że Goliat odniósł sukces także po odejściu z Wybrzeża – na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wyemigrował z rodziną do Belgii i w barwach Olse Merksem HC zdobył mistrzostwo tego kraju.

Goliat nie był jednak jedynym w rodzinie, który odnosił sukcesy sportowe. Jego żona Jadwiga Wojciechowska reprezentowała Polskę w siatkówce. Na sport w swoim życiu postawiła także córka Wiesława i Jadwigi, Agnieszka, jednak poszła ona w ślady matki i została siatkarką, na tyle dobrą, że zapracowała sobie na występy w reprezentacji Belgii.

O śmierci Wiesława Goliata poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. – Związek Piłki Ręcznej w Polsce z wielkim żalem zawiadamia o śmierci Wiesława Goliata, byłego ponad stukrotnego reprezentanta Polski grającego na pozycji bramkarza. Miał 65 lat. Wiesław Goliat to były reprezentant Polski w piłce ręcznej. W latach 1979–1992 w biało-czerwonych barwach rozegrał przeszło sto spotkań, występując na pozycji bramkarza. Na niwie klubowej reprezentował barwy Korony Kielce, Wybrzeża Gdańsk, a następnie belgijskiego Olse Merksem HC. Miał na swoim koncie tytuły Mistrza Polski i Mistrza Belgii. W imieniu środowiska piłki ręcznej kondolencje rodzinie i najbliższym składa Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal – czytamy w komunikacie związku.