Magdeburg - Wisła TV NA ŻYWO. Magdeburg - Wisła DZISIAJ GDZIE OGLĄDAĆ? Magdeburg - Wisła Płock STREAM ONLINE LIVE. Magdeburg - Wisła NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA

Dwie polskie drużyny zameldują się w Final Four? Czas na decydujące rozstrzygnięcia!

Magdeburg - Wisła TV GDZIE OGLĄDAĆ? Magdeburg - Wisła LIVE ONLINE w INTERNECIE 17.05

Przed szczypiornistami zespołów występujących w Lidze Mistrzów decydujące mecze. Zarówno w środę jak i we czwartek odbędą się po dwa mecze ćwierćfinałowe i w obu dniach zobaczymy polskie drużyny. "Na pierwszy ogień" pójdzie Wisła Płock, która przed tygodniem sprawiła niespodziankę we własnej hali. Nafciarze nie są faworytami starcia z Magdeburgiem i tak też układały się początkowe fragmenty rywalizacji. Jednak w drugiej połowie gospodarze byli w stanie odrobić straty, a co więcej, w ostatniej akcji meczu mogli wyjść na prowadzenie i w konsekwencji wygrać z mistrzami Niemiec. Sergei Kosorotow rzucił jednak w słupek i zakończyło się remisem. Ale nawet taki wynik trzeba uznać za duży sukces. Rewanż będzie dzięki temu emocjonujący, jednak znów Wiśle dawane są niewielkie szanse na awans.

Magdeburg - Wisła STREAM ONLINE NA ŻYWO. Magdeburg - Wisła NA KTÓRYM KANALE DZISIAJ?

- Można powiedzieć, że remis jest dobrym wynikiem, ponieważ w drugim meczu zaczynamy „od zera”. Myślę, że magdeburczycy będą mieli jednak nieco łatwiej, ponieważ zagrają ten pojedynek w domu, ale też mają większą presję wygranej - powiedział skrzydłowy Wisły Płock, Lovro Mihić w rozmowie z oficjalnym portalem klubu. - Przerwa pomiędzy meczami z Magdeburgiem dała nam czas na odpowiednią analizę i przygotowanie przed rewanżem, ale również regenerację i odpoczynek, więc na pewno wyszła nam na plus. Dla Magdeburga natomiast na pewno był to troszkę trudniejszy okres zarówno fizycznie, jak i psychicznie - dodał.

Mecz Magdeburg - Wisła Płock odbędzie się w środę 17 maja. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eurosport 1 oraz na płatnej platformie Player.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:45. Relacja z meczu Magdeburg - Wisła na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!