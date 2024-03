Mistrzostwa świata w Polsce?! Jesteśmy jedynym kandydatem, ostateczna decyzja w kwietniu

Takiego gola świat jeszcze nie widział! Elohim Prandi uratował Francuzów, awansowali do wielkiego finału [WIDEO]

Już w 2026 roku Polska będzie współorganizatorem mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. To efekt odebrania tej imprezy Rosji przez EHF. Zorganizuje ją pięć krajów, a oprócz Polski będą to: Czechy, Słowacja, Rumunia i Turcja. Co bardzo ważne, finał i mecz o brązowy medal ma odbyć się naszym kraju. Jest prawie pewne, że Polska będzie organizatorem jeszcze ważniejszej imprezy, bo mistrzostw świata piłkarek ręcznych w 2031 roku! Już w lutym było wiadomo, że Polska będzie ubiegała się o organizację tej imprezy, wspólnie z Czechami.

- Pozostało wprawdzie jeszcze kilka lat, ale już teraz musieliśmy złożyć mnóstwo dokumentów, w tym wskazać hale i hotele czy przedstawić listy intencyjne – tutaj konieczna była zgoda ministra sportu Sławomira Nitrasa, który podpisał list intencyjny w tej sprawie – mówił w rozmowie z TVP SPORT prezes ZPR w Polsce Henryk Szczepański.

Jak się okazuje, polsko-czeska oferta jest jedyną, którą Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) dopuściła do ostatecznego etapu procesu wyboru gospodarzy mistrzostw kobiet w 2031 roku. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie przyznania organizacji tej imprezy ma zapaść 16 kwietnia podczas posiedzenia Rady IHF w podparyskim Creteil.

