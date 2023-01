Piękna żona gwiazdy zostanie miss mundialu? Zjawiskowa Magdalena Moryto wspiera męża od lat

Czy polscy szczypiorniści przywrócą dawny blask tej dyscyplinie? Ruszają mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn. Biało-czerwoni są jednymi z kandydatów do wyjścia do drugiej rundy. Z trybun wspierać ich będą tysiące kibiców, a wśród nich także piękne żony i partnerki. Na trybunach z pewnością błyszczeć będzie ukochana Arkadiusza Moryty, Magdalena Moryto. Zjawiskowa partnerka lidera naszego zespołu wspiera go od wielu lat!

Patryk Rombel ma wielkie marzenia przed mistrzostwami świata. Mówi o... czarnych mustangach

Piękna żona gwiazdy zostanie miss mundialu? Oto żona Arkadiusza Moryty, Magdalena Moryto

Magdalena Moryto od dawna pozostaje w związku ze szczypiornistą. Także uprawiała piłkę ręczną, występując w barwach Suzuki Korony Handball Kielce. W ostatnim czasie para spodziewała dziecka. 6 lutego 2022 roku Magdalena Moryto poinformowała fanów, że na świat przyszedł ich synek, Szymon.

Z kolei w lipcu 2021 roku Arkadiusz Moryto i Magdalena Moryto wzięli ślub. - Pierwsza Rocznica Ślubu. Jeden z najpiękniejszych momentów w naszym życiu – pisała na Instagramie.

Zobacz galerię zdjęć żony Arkadiusza Moryto. Kliknij i obejrzyj jej zdjęcia.

Kiedy gra Polska na mistrzostwach świata w piłce ręcznej?

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej zaczynają się 11 stycznia. W meczu otwarcia Polska zagra z Francją (20:30). Trzy dni później o tej samej godzinie zmierzymy się ze Słowenią (14.01, 20:30). Na zakończenie rywalizacji w pierwszej fazie grupowej zmierzymy się z Arabią Saudyjską (16.01, 20:30).